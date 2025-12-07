Sie befinden sich hier: Home Sport Polnischer Erfolg in Kür in Salzburg

Polnischer Erfolg in Kür in Salzburg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 07. Dezember 2025 um 16:00

Salzburg. Die 5-Sterne-Kür der Dressur beim Internationalen Reitturnier in Salzburg gewann die für Polen startende Litauerin  Sandra Sysojeva (42) auf der neunjährigen Oldenburger Stute Maxima Bella  mit 80,555 Prozentpunkten vor der Norwegerin Isabel Freese auf Total Hope OLD (80,175). Bester deutscher Starter war Moritz Treffinger (Werder) auf dem Hengst Fiderdance von Foundation (77,085) als Vierter.

Grand Prix Kür
 

