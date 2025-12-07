Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Polnischer Erfolg in Kür in Salzburg
|Geschrieben von: DL
|Sonntag, 07. Dezember 2025 um 16:00
|
Salzburg. Die 5-Sterne-Kür der Dressur beim Internationalen Reitturnier in Salzburg gewann die für Polen startende Litauerin Sandra Sysojeva (42) auf der neunjährigen Oldenburger Stute Maxima Bella mit 80,555 Prozentpunkten vor der Norwegerin Isabel Freese auf Total Hope OLD (80,175). Bester deutscher Starter war Moritz Treffinger (Werder) auf dem Hengst Fiderdance von Foundation (77,085) als Vierter.