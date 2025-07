A Coruna. Mit einem Sieg für das belgische Team endete in A Coruna die 26. Europameisterschaft im Springreiten seit Einführung des Teamwettbewerbs 1975. Dahinter holten die Vertretungen von Großbritannien und Deutschland die weiteren Medaillen. Um den Einzeltitel liegt Richard Vogel mit seinem Hengst United Touch an der Spitze. Die Entscheidung fällt am Sonntagnachmittag. Die Mannschaftswertung hatte nach 1975 bisher Deutschland siebenmal für sich entschieden, letztmals 2011 in Madrid. Endwertung Teams Stand Einzelwertung vor Finale der 25 Besten aus drei Umläufen