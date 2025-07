A Coruna. Spannender als in diesem Jahr war noch nie in den letzten zwei Jahrzehnten die Einzel-Europameisterschaft im Springreiten. Um den Einzeltitel des 38. Championats seit 1957 liegen in A Coruna nicht weniger als sieben Teilnehmer nicht einmal einen Abwurf von einander getrennt. Ganz vorne der Schwabe Richard Vogel, dessen Westfalen-Hengst United Touch S bisher noch keinmal eine Stange aus den Auflagen schob. Er war bisher nur einmal Zweiter gleich zu Beginn der EM in der Prüfung gegen die Uhr, in der Ire Daniel Coyle sich vor ihm platzieren konnte, weil er etwas schneller war. In allen weiteren Konkurrenzen flog das Paar den anderen davon. Die Zwölf um die Medaillen