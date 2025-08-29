Crozet/ FRA. Den vor einigen Wochen noch kaum jemand kannte, der in Aachen für Staunen sorgte, ist das neue Gesicht der Dressur-Welt: Justin Verboomen (38). Der "Champion des CHIO Aachen" holte für Belgien erstmals eine Goldmedaille bei einem Championat in der hippologischen Historie, er wurde in dem kleinen französischen Ort Crozet nahe der Grenze zur Schweiz auf dem Hannoveraner Rapphengst Zonik Plus von Zonik x Heideblume der 32. Einzel-Europameister seit 1963. Silber in dieser ersten Einzelkonkurrenz - Grand Prix Special - ging an die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf Mount St.John Freestyle, Bronze holte die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth auf Wendy de Fontaine. Grand Prix Special