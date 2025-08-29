Sie befinden sich hier: Home Sport Ein Belgier gibt der Dressur ein neues Gesicht

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1172 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Ein Belgier gibt der Dressur ein neues Gesicht PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 29. August 2025 um 16:15

Crozet/ FRA. Den vor einigen Wochen noch kaum jemand kannte, der in Aachen für Staunen sorgte, ist das neue Gesicht der Dressur-Welt: Justin Verboomen (38). Der "Champion des CHIO Aachen" holte für Belgien erstmals eine Goldmedaille bei einem Championat in der hippologischen Historie, er wurde in dem kleinen französischen Ort Crozet nahe der Grenze zur Schweiz  auf dem Hannoveraner Rapphengst Zonik Plus von Zonik x Heideblume der 32. Einzel-Europameister seit 1963. Silber in dieser ersten Einzelkonkurrenz - Grand Prix Special - ging an die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf Mount St.John Freestyle, Bronze holte die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth auf Wendy de Fontaine.

Grand Prix Special

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>