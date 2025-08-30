Sie befinden sich hier: Home Sport Startliste Kür um Einzel-Gold bei Europameisterschaft

Startliste Kür um Einzel-Gold bei Europameisterschaft PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 30. August 2025 um 12:56

Crozet. Die Startreihenfolge für die Kür um die Einzelmedaillen zum Abschluss der Dressur-Europameisterschaften im französischen Crozet am Sonntag (ab 11.30 Uhr). Die Deutschen starten in der Schlussgruppe: Frederic Wandres 14.00 Uhr, Isabell Werth danach 14.10 und zum Schluss Katharina Hemmer um 14.50 Uhr, davor geht der Belgier Justin Verboomen mit dem Rapphengst Zonik Plus ins Viereck (14.40).
 

