|Startliste Kür um Einzel-Gold bei Europameisterschaft
|Geschrieben von: DL
|Samstag, 30. August 2025 um 12:56
Crozet. Die Startreihenfolge für die Kür um die Einzelmedaillen zum Abschluss der Dressur-Europameisterschaften im französischen Crozet am Sonntag (ab 11.30 Uhr). Die Deutschen starten in der Schlussgruppe: Frederic Wandres 14.00 Uhr, Isabell Werth danach 14.10 und zum Schluss Katharina Hemmer um 14.50 Uhr, davor geht der Belgier Justin Verboomen mit dem Rapphengst Zonik Plus ins Viereck (14.40).