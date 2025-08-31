Sie befinden sich hier: Home Sport Frankreichs Meisterin Erste im Grand Prix von Brüssel

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1437 Gäste und 3 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Frankreichs Meisterin Erste im Grand Prix von Brüssel PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 31. August 2025 um 17:37

Brüssel. Der mit 400.000 Euro dotierte Rolex Grand Prix zum Abschluss des CSIO von Belgien in Brüssel endete mit dem Sieg der französischen Meisterin  Nina Mallevaev. In der entscheidenden zweiten Runde blieb sie neben vier Kollegen auf der Stute Dynastie de Beaufour fehlerfrei, doch mit bester Zeit und erhielt neben 65.000 Euro Preisgeld noch einen Audi A6. Bester Deutscher war als Achter Christian Ahlmann (Marl) mit dem Hengst Dourkhan Hero Z.

Rolex Grand Prix von Brüssel
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>