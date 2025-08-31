Brüssel. Der mit 400.000 Euro dotierte Rolex Grand Prix zum Abschluss des CSIO von Belgien in Brüssel endete mit dem Sieg der französischen Meisterin Nina Mallevaev. In der entscheidenden zweiten Runde blieb sie neben vier Kollegen auf der Stute Dynastie de Beaufour fehlerfrei, doch mit bester Zeit und erhielt neben 65.000 Euro Preisgeld noch einen Audi A6. Bester Deutscher war als Achter Christian Ahlmann (Marl) mit dem Hengst Dourkhan Hero Z. Rolex Grand Prix von Brüssel