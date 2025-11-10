Sie befinden sich hier: Home Sport Weltcupspringen von Verona an Daniel Deußer

Weltcupspringen von Verona an Daniel Deußer PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 10. November 2025 um 09:51

Der Hesse Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) gewann auf dem elfjährigen belgischen Hengst Otello de Guldenboom das mit 222.200 Euro dotierte Weltcupspringen von Verona nach Stechen vor dem Schweizer Alain Jufer auf Dante MM und Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) auf der Stute Just Be Gentle, Richard Vogel (Pfungstadt) hatte mit dem Schwimmelhengst Cloudio im Stechen einen Abwurf und wurde Fünfter.

Weltcupspringen Verona

Stand Westeuropaliga nach 3 Prüfungen
 

