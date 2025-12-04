Lausanne. Weiter Nummer 1 auf der Springreiter-Weltrangliste ist der US-Amerikaner Kent Farrington (44). Der Sieger im Großen Preis des CHIO von Deutschland in Aachen 2019 war bereits 2017 und 2018 der Erste auf der Liste. An Nummer 2 hinter den Briten Scott Brash rückte Christian Kukuk (Riesenbeck) vor. In der Dressur blieb Belgiens Europameister Justin Verboomen an der Spitze der Weltrangliste vor Isabell Werth (Rheinberg). Den größten Satz nach vorne machte wenig überraschend die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (40), sie schoss von Position 162 auf 18 vor. Sie war wegen unreiterlichem Verhalten als Trainerin des Pferdes einer Schülerin (übermäßiger Peitscheneinsatz) für ein Jahr bis Juli diesen Jahres gesperrt worden, kehrte aber siegreich bereits wieder aus dem Viereck zurück. Weltrangliste Springen Weltrangliste Dressur