Gilles Thomas weiter ganz oben PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 01. Dezember 2025 um 10:11

Stockholm. Belgiens Team-Europameister und Einzeldritter Gilles Thomas (27) reitet weiter auf einer fast unheimlichen Erfolgswelle. Nun gewann er in Stockholm bei der Horse Show auch diesen Grand Prix der Springreiter auf dem Wallach Chuck Marienshof Z. In den letzten Wochen war er siegreich im Großen Preis der Global Champions Tour in New York und gleichzeitig vorzeitig Gesamtbester der 2006 begonnen Serie.

Großer Preis 
 

