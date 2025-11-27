Der siebenjährige Holsteiner Schimmel-Wallach Dior, von Diamant de Semilly und mütterlicherseits auf Cor de la Bryere, Lord und Corrado I zurückgehend, wurde für 1 Million Euro von Ulli Horch - ganz rechts auf dem Foto - neben Holger Hetzel erworben. (Foto: Thomas Hartwig) Goch. Wieder ein voller Erfolg war die zum 20. Mal organisierte Auktion junger Sportsportpferde von Holger Hetzel in Goch am Niederrhein. Den Spitzenpreis von einer Million Euro erzielte der Holsteiner-Schimmelwallach Dior, die Versteigerung von zwei Fohlen zugunsten notleidender Kinder brachte 98.000 €. Er war der vierbeinige Star der Jubiläumsauktion, die Holger Hetzel am letzten Mittwoch im November in seinem Reitsportzentrum im niederrheinischen Goch veranstaltete. Der siebenjährige Holsteiner Dior, der in diesem Jahr bereits mehrfach für Aufsehen in der Welt des Springsports gesorgt hatte, erzielte mit einem Zuschlag von exakt einer Million Euro den Spitzenpreis der insgesamt 21 versteigerten Springpferde. Mit Holger Hetzels Chefbereiter, dem Belgier Laurenz Houben, im Sattel, hatte der imponierende Sohn des Diamant de Semilly aus der Zucht von Friedrich Meyer mit hervorragenden Ergebnissen bei den Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters sowie den Al Shira`aa Bundeschampionaten in Warendorf den in diesem Jahr erstmals vergebenen Titel des Young Horse of the Year in seiner Altersklasse gewonnen. Erworben wurde der Schimmel von Ulli Horch, einem langjährigen Freund und Förderer von Holger Hetzel. Nur knapp die Millionengrenze verpasste das zweitteuerste Pferd der Auktion. Dies war der niederländisch gezogene Harley VDL-Sohn Playboy, der für 900.000 Euro zugeschlagen wurde. Mit einem Zuschlag von 420.000 Euro war der zehnjährige Disco Inferno, der bereits Erfolge in internationalen Großen Preisen aufweisen konnte, die drittteuerste Offerte. Neben den 21 Springpferden wurden für einen caritativen Zweck auch zwei Fohlen mit exquisiten Springabstammungen versteigert. So kam die ganz erstaunliche Summe von 98.000 Euro zustande, die komplett an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ geht. Insgesamt gut 700 Gäste aus mehr als 50 Nationen verfolgten das Auktions-Event vor Ort. Für Holger Hetzel war der gesamte Abend mit seinem Galaprogramm und der Auktion ein sehr bewegendes Ereignis: „In diesen 21 Jahren, 2020 konnte die Auktion aufgrund der Corona-Beschränkungen ja nicht stattfinden, sind viele Kunden zu langjährigen Freunden geworden, und viele Freunde und Mitarbeiter haben sich in diesen mehr als 20 Jahren unglaublich toll für diese Veranstaltung eingesetzt. Ihnen und meinem gesamten Team gilt meine große Dankbarkeit.“ Angesprochen auf das Erfolgsgeheimnis der Auktion meinte Hetzel: „Wir versuchen wirklich nur Ausnahmepferde für die Auktion zu finden und ihnen die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Zudem ist es mein ganz persönliches Anliegen, dass die Kunden genau die Pferde bekommen, die optimal zu ihnen passen.“