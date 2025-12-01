Lennard Tillmann und Veltiner - von ihnen wird man noch weiter hören (Foto: Jasmin Metzner/ CGIO Aachen Campus) Aachen. Die Nachwuchsstars der Springreiter zeigten in der festlich dekorierten Albert-Vahle-Halle Prüfung um Prüfung, warum sie zu den Besten ihrer Altersklassen gehören. Vier frisch gekürte Hallen-Champions und Top-Leistungen ihrer Pferde und Ponys begeisterten die zahlreichen Zuschauer bei dieser Veranstaltung, die mal „Salut-Festival“ hieß. Im Großen Preis der Aachener Bank eG feierten Max Paschertz (Weser-Ems) und seine Stute Foodfox‘ Cathilde H einen glänzenden Abschluss des Hallenturniers der Springreiter in der Albert-Vahle-Halle: Im Stechen der drei besten Paare sicherten sie sich mit einer schnellen und fehlerfreien Runde in 38,68 Sekunden souverän den Sieg. Damit ließ das ehemalige Mitglied des CHIO Aachen CAMPUS Exzellenz-Programms unter Head Coach Jos Lansink der Konkurrenz keine Chance: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, dieses Springen zu gewinnen. Meine Stute ist erst acht Jahre alt und hat heute wirklich extrem gekämpft – sie hat im Umlauf und im Stechen einen tollen Job gemacht. Ich bin einfach nur stolz auf sie!“ Auf den weiteren Plätzen folgten Romy Rosalie Tietje (Schleswig-Holstein) mit Cascadino, die sich mit einer ebenfalls fehlerfreien, aber etwas langsameren Runde den zweiten Rang sicherte, sowie Marie Flick (Bayern) mit Ciro, die sich über den dritten Platz freuen durfte. Auch für Romy Rosalie Tietje verlief das Turnier äußerst erfolgreich: Mit konstant starken Leistungen während des gesamten Wochenendes wurde sie zur Hallen-Championesse der Jungen Reiter, präsentiert von UVEX, gekrönt. Begeistert berichtete sie: „Ich habe mich unfassbar auf dieses Turnier gefreut und hatte eine tolle Saison mit meinem Cascadino, den ich schon seit sieben Jahren reite.“ Lennard Tillmann und Veltiner glänzen Beim STAWAG-Preis der Junioren in der Albert-Vahle-Halle überzeugten Lennard Tillmann (Grevenbroich) und sein Wallach Veltiner mit einer herausragenden Vorstellung. Im Stechen blieben sie fehlerfrei und setzten mit einer sensationellen Zeit von 37,63 Sekunden einen neuen Maßstab – ganze zwei Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Mit diesem beeindruckenden Ritt sicherte sich das Duo aus dem Rheinland den Sieg im Großen Preis der Junioren. Den zweiten Platz belegte der Vorjahressieger Leo Renner aus Bayern mit seinem Ludwig. Rang drei ging nach Hannover: Kathrin Herfort und ihre Cassedy blieben als letztes Paar im Stechen ebenfalls ohne Fehler und krönten ihre konstante Leistung mit dem Titel der Hallen-Championesse 2025, präsentiert von UVEX. Die Juniorin zog ein emotionales Fazit: „Ich bin völlig überwältigt von diesem Wochenende – das ist einfach surreal, was hier passiert ist. Mein Pferd ist die größte Kämpferin, ich könnte nicht glücklicher sein!“ Am Ende war es ein spannendes Finale, das die Entscheidung im Preis der Firma Kelleter – Ihr Generalunternehmer für den Innenausbau herbeiführte. Schon das Tempo vor dem ersten Sprung ließ erahnen, was sich die Niederländerin Mienie Voss für den Stechparcours vorgenommen hatte. Und dann erlebten die Zuschauer, wie sie mit ihrer achtjährigen in Hannover gezogenen Schimmelstute Hästkullens Fantazie in souveräner Manier und mit großem, aber kalkulierten Risiko so richtig Fahrt aufnahm. Die Stangen blieben liegen, die Uhr stoppte nach 37,75 Sekunden – eine Vorgabe, an die die nachfolgende Starterin, die Rheinländerin Johanna Hell mit ihrer ebenfalls zügigen und fehlerfreien Runde ihrer Comme il faut-Tochter Copacabana M nicht herankam (0/38,58). Rang drei ging an die Baden-Württembergerin Emilia Schlüsselburg und Crockett WZ, die den Umlauf zwar fehlerfrei, jedoch mit einem Zeitstrafpunkt beendeten. „Ich war richtig aufgeregt und bin so froh, dass alles so gut geklappt hat“, freute sich Mienie Voss unmittelbar nach der Prüfung, während sie ihrer Stute immer wieder voller Dankbarkeit auf den Hals klopfte. „Hier in Aachen zu gewinnen, ist wirklich etwas Besonderes.“ Besonders war der Tag auch für Melina Savvidis. Dank ihrer fulminanten Leistungen über alle Turniertage sicherte sich das junge Talent aus dem Rheinland mit ihrem in den Niederlanden gezogenen Fuchswallach Horatio den Titel der Hallen-Championesse bei den Children, präsentiert von UVEX. „Ich bin so stolz auf mein Pferd. Er hat auch heute wieder alles für mich gegeben“, strahlte die 14-Jährige, eingehüllt in die begehrte Scherpe, über das ganze Gesicht. Doppeltes Siegerlächeln bei Mienie Voss Diesen Sonntag wird Mienie Voss wohl nie vergessen: In der festlich geschmückten Albert-Vahle-Halle schrieb die junge Niederländerin ihre ganz eigene Weihnachtsgeschichte. Erst triumphierte die 14-Jährige in der dritten Wertungsprüfung der Children, dann setzte sie im Pony-Finale noch einen drauf – und wie! Im Sattel ihrer 14-jährigen Stute Jasmines Holly riskierte das Nachwuchstalent im Stechen alles. Mit blitzschnellen Wendungen und einem atemberaubenden Grundtempo jagte das Duo als letztes Paar durch den Parcours und schnappte der bis dahin führenden Viktoria Hilger noch den Sieg vor der Nase weg. Die Nachwuchsreiterin hatte mit ihrem Fuchswallach Jango eine starke Zeit von 34,72 Sekunden vorgelegt – doch Mienie Voss und Jasmines Holly unterboten diese Marke mit sensationellen 32,90 Sekunden ! Als die Zeit auf der großen Anzeigetafel aufleuchtete, kannte der Jubel in der Halle keine Grenzen mehr. Strahlend fiel die Niederländerin ihrer Sportpartnerin um den Hals. „Sie ist einfach das beste und schnellste Pony überhaupt“, sprudelte es aus der überwältigten Siegerin heraus. „Ich bin einfach unfassbar happy.“ Und als wäre der Sieg im NetAachen-Preis nicht schon Grund genug zur Freude, gab es für die 14-Jährige noch eine weitere Auszeichnung: Für ihre konstant starken Leistungen während des gesamten Turniers wurde sie zudem mit der begehrten Schärpe der Hallen-Championesse bei den Ponyreitern, präsentiert von UVEX, geehrt.