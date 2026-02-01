Sharjah/ Vereinigte Arabische Union. Der erste Preis der Nationen des Jahres in Sharjah/ Vereinigte Arabische Union brachte der deutschen Equipe einen Erfolg. In der mit 60.000 Euro dotierte Konkurrenz auf Vier-Sterne-Niveau siegte das Quartett in der Besetzung David Will (29) - gleichzeitig auch Equipechef - auf dem Hengst Xixo Borgia (0 und 0 Strafpunkte), Maximilian Lill auf Casalico`s George PS (0 und 10), Sophie Hinners auf Lommers (0 und 0) und Christian Ahlmann auf dem Wallach Vivario JL Z (1 und verzichtet) mit insgesamt zehn Fehlerrpunkten vor der Auswahl der Vereinigte Arabische Union (12) und der Vertretung Irlands (20).

David Will ritt zum 29. Mal für Deutschland, Maximilian Lill hatte seinen vierten Einsatz, Sophie Hinners trug zum 21. Mal den Roten Rock, und Christian Ahlmann erhöhte seine Starts in Nationen-Preisen auf 63.

Preis der Nationen der Vereinigten Arabischen Emirate in Sharjah: