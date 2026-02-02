Warendorf. In einem Preis der Nationen für Deutschland zu reiten, war für jeden einzelnen schon immer eine Ehre. Doch bis auf das Deutsche Olympiadekomitee für Reiterei (DOKR) führen andere nationale Verbände angeblich keine Statistiken über Einsätze der einzelnen Reiter und deren Berufungen in das Nationen-Preis-Team, beim DOKR in Warendorf hält dagegen seit Jahren Hiltraud Bergmann akribisch die Auflistung fest. Nach der Wiederaufnahme der deutschen FN in den Weltverband FEI 1952 kamen im Springen 429 Athleten zum Einsatz, Rekordhalter ist mit 135 Ritten für Deutschland Ludger Beerbaum, In der Dressur und dem Beginn offizieller Nationen-Preise 1990 steht Isabell Werth mit 40 Nominierungen ziemlich uneinholbar vorne vor der heutigen Bundestrainerin Monica Theofdorescu mit 14 und Matthias-Alexander Rath mit 13 Berufungen. (Listen folgen)