Experten-Gremium für deutsche Olympia-Bewerbung steht PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DOSB/ dl   
Mittwoch, 04. Februar 2026 um 19:03

Frankfurt/ Main. Das Gremium aus Experten zur Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele hat sich sich am 2. Februar 2026 zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Zum Vorsitzenden wurde der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Weikert, gewählt. Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes, fungiert als stellvertretende Vorsitzende.

 

 

 

Die Evaluierungskommission, die durch einen Beschluss der 22. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 6. Dezember 2025 eingesetzt wurde, fungiert als Bindeglied zwischen der Bewertung der eingereichten Konzepte und der Entscheidung über den deutschen Bewerber, der von den Delegierten der außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB am 26. September 2026 in Baden-Baden bestimmt wird. Kernaufgabe der Kommission ist es, das Evaluierungsergebnis zu bestätigen sowie die Einhaltung der vereinbarten Kriterien und deren Nachvollziehbarkeit zu überprüfen. Darüber hinaus ist sie befugt, eine Wahlempfehlung für die außerordentliche Mitgliederversammlung auszusprechen. Diese Empfehlung muss nicht zwingend erfolgen und ist für die Entscheidung der Mitgliederversammlung nicht bindend.

 

 

Die Evaluierungskommission setzt sich aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern sowie drei Beisitzenden ohne Stimmrecht zusammen, die entsprechend des Beschlusses der Mitgliederversammlung von den jeweiligen Verbänden/Institutionen eigenverantwortlich und fristgerecht berufen wurden.

 

 

Stimmberechtigte Mitglieder sind:

 

  • Thomas Weikert, DOSB-Präsident

  • Otto Fricke, DOSB-Vorstandsvorsitzender

  • Dr. Christiane Schenderlein (CDU), Staatsministerin für Sport und Ehrenamt

  • Josephine Ortleb (SPD), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

  • Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes

  • Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes

 

 

Beisitzende ohne Stimmrecht sind:

 

  • Kim Bui, Athletenvertreterin im IOC

  • Jürgen Scholz, Präsident des Landessportverbandes Baden-Württemberg

  • Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Behindertensportverbands

 

 

 

 
 

