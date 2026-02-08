Sie befinden sich hier: Home Sport Ehemalige Mathe-Lehrerin gewann WC-Springen in Bordeaux

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2286 Gäste und 2 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Ehemalige Mathe-Lehrerin gewann WC-Springen in Bordeaux PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 08. Februar 2026 um 09:45

Bordeaux. Die frühere Mathematik-Lehrerin Jessica Burke (34) gewann in Bordeaux auf dem französischen Schimmel-Wallach Good Star du Bary das elfte Weltcupspringen der Saison. Die Irin, die vor sechs Jahren ihr Hobby Springreiten zum Beruf machte und nach England übersiedelte, setzte sich im Stechen der mit 230.000 Euro dotierten Konkurrenz gegen zwei deutsche Konkurrenten durch. Zweiter wurde der Weltcupgewinner von 2014, Daniel Deußer (44) auf dem Hengst Otello de Guldenboom, Dritter Tom Schewe (Bad Eilsen) auf der Stute Congress Blue PS.

Weltcupverteidiger Julien Epaillard (Frankreich) liegt mit 69 Punkten in der Gesamtwertung der Westeuropaliga weiter an der Spitze vor dem Österreicher Max Kühner (64) und dem Niederländer Willem Greve (61) sowie Europameister Richard Vogel (56) und Deußer (55). 

Weltcupspringen Bordeaux

Gesamtwertung
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>