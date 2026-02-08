Bordeaux. Die frühere Mathematik-Lehrerin Jessica Burke (34) gewann in Bordeaux auf dem französischen Schimmel-Wallach Good Star du Bary das elfte Weltcupspringen der Saison. Die Irin, die vor sechs Jahren ihr Hobby Springreiten zum Beruf machte und nach England übersiedelte, setzte sich im Stechen der mit 230.000 Euro dotierten Konkurrenz gegen zwei deutsche Konkurrenten durch. Zweiter wurde der Weltcupgewinner von 2014, Daniel Deußer (44) auf dem Hengst Otello de Guldenboom, Dritter Tom Schewe (Bad Eilsen) auf der Stute Congress Blue PS.

Weltcupverteidiger Julien Epaillard (Frankreich) liegt mit 69 Punkten in der Gesamtwertung der Westeuropaliga weiter an der Spitze vor dem Österreicher Max Kühner (64) und dem Niederländer Willem Greve (61) sowie Europameister Richard Vogel (56) und Deußer (55).

Weltcupspringen Bordeaux

Gesamtwertung