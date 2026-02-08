Sie befinden sich hier: Home Sport Martin Fuchs Erster - Michael Jung Dritter im GP von Bordeaux.

Martin Fuchs Erster - Michael Jung Dritter im GP von Bordeaux. PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 08. Februar 2026 um 18:39

Bordeaux. Zum Abschluss des internationalen Reit- und Fahrturniers von Bordeaux gewann Ex-Europameister Martin Fuchs (Schweiz) auf dem Wallach Connor Jei den Großen Preis von Bordeaux nach Stechen vor dem Luxemburger Victor Bettendorf auf Encore Toi du Linon und dem mehrmaligen Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) auf Fischerheros Z. Die Konkurrenz war mit 165.000 Euro ausgeschrieben, das Stechen hatten sieben Starter erreicht.

Großer Preis von Bordeaux

 

