|Martin Fuchs Erster - Michael Jung Dritter im GP von Bordeaux.
|Geschrieben von: DL
|Sonntag, 08. Februar 2026 um 18:39
Bordeaux. Zum Abschluss des internationalen Reit- und Fahrturniers von Bordeaux gewann Ex-Europameister Martin Fuchs (Schweiz) auf dem Wallach Connor Jei den Großen Preis von Bordeaux nach Stechen vor dem Luxemburger Victor Bettendorf auf Encore Toi du Linon und dem mehrmaligen Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) auf Fischerheros Z. Die Konkurrenz war mit 165.000 Euro ausgeschrieben, das Stechen hatten sieben Starter erreicht.