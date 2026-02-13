Auftakt des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) in Abu Dhabi, Qualifikation zum Grand Prix Abu Dhabi ist gleichzeitig Beginn der von Longines gesponserten Nationen-Preis-Liga. Danach stehen noch die weiteren CSIO`s in Ocala/ USA (17. bis 22. März), Rotterdam (18. bis 21. Juni), St. Tropez-Gassin (16. bis 20. September) und das Finale in Barcelona (1. bis 4. Oktober) auf dem Programm.