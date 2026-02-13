Sie befinden sich hier: Home Sport CSIO der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2947 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


CSIO der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 13. Februar 2026 um 09:28

Auftakt des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) in Abu Dhabi, Qualifikation zum Grand Prix

Abu Dhabi ist gleichzeitig Beginn der von Longines gesponserten Nationen-Preis-Liga. Danach stehen noch die weiteren CSIO`s in Ocala/ USA (17. bis 22. März), Rotterdam (18. bis 21. Juni), St. Tropez-Gassin (16. bis 20. September) und das Finale in Barcelona (1. bis 4. Oktober) auf dem Programm.
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>