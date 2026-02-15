Sie befinden sich hier: Home Sport Luciana Diniz wieder ganz oben...

Luciana Diniz wieder ganz oben... PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 15. Februar 2026 um 17:47

Abu Dhabi/ VAU. Drei Jahre war es ziemlich ruhig um Luciana Diniz (55), nun tauchte sie wieder ganz oben auf beim CSIO in Abu Dhabi. Die Brasilianerin, die für ihr Heimatland an den  Olympischen Spielen 2004 in Athen ritt, dann aber für das Geburtsland ihres Großvaters Portugal von 2006 bis 2022 startete u.a. bei Olympia 2012 in London und 2016 in Rio, aber seit drei Jahren geht sie wieder für Brasilien in den Parcours - nun gar erfolgreich nach einer schweren Rückenverletzung.

Beim Internationalen Offziellen Springreiterturnier (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi gewann sie auf dem 17-Jährigen Schimmel-Wallach Vertigo du Desert den Großen Preis und ein Preisgeld von 77.150 Euro. Die mit zwei Runden ausgeshcriebene Prüfung um 308.600 Euro ausgeschriebene Prüfung hatte die Südamerikanerin als einzige ohne Abwurf beendet, lediglich ein Zietfehlerpunkt musste ihr angekreidet werden. Keinen Fehlker an einem Hindernis hatten auch nicht die beiden nächstplatzierten Tim Gredley auf Medoc de Toxandria (2) und Joseph Stockdale (beide Großbritannien) auf Ebanking (2 Strafpunkte).

Als eiunziger Deutscher konnte sich der frühere deutsche Meister und Doppel-Europameister von San Patrignano 2005, Marco Kutscher (Bad Essen) auf dem Holsteiner Wallach Catelly platzoieren, er belegte am Ende den 13. Rang (11 Fehlerpunkte).

Großer Preis um den CUP der Emirate

 
 

