Victoria Colvin und Dicoblue PS - siegreich im Hunter-Derby in Wellington im Rahmen des Winterfestivals im Reitsports

(Foto: Sportfot)

Wellington. Das mit 150.000 US-Dollar (rd.125.000 Euro) dotierte Hunter-Derby in Wellington gewann die 28 Jahre alte Amerikanerin Victoria Colvin auf Dicoblue PS. Die Amazone, die vor sechs Jahren in den USA zur Hunterreiterin des Jahres gewählt worden war, sicherte sich eine Prämie von umgerechnet 38.000 €. Hunterprüfungen sind vor allem in den USA überaus populär, neben der sportlichen Leistung wird auch der Reitstil in diesen Konkurrenzen bewertet. Am Start beim Derby waren diesmal 30 Teilnehmer.

