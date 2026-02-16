Sie befinden sich hier: Home Sport Victoria Colvin Sieger im Hunter-Derby in Wellington

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2643 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Victoria Colvin Sieger im Hunter-Derby in Wellington PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 16. Februar 2026 um 17:50

Victoria Colvin und Dicoblue PS - siegreich im Hunter-Derby in Wellington im Rahmen des Winterfestivals im Reitsports

(Foto: Sportfot)

Wellington. Das mit 150.000 US-Dollar (rd.125.000 Euro) dotierte Hunter-Derby in Wellington gewann die 28 Jahre alte Amerikanerin Victoria Colvin auf Dicoblue PS. Die Amazone, die vor sechs Jahren in den USA zur Hunterreiterin des Jahres gewählt worden war, sicherte sich eine Prämie von umgerechnet 38.000 €. Hunterprüfungen sind vor allem in den USA überaus populär, neben der sportlichen Leistung wird auch der Reitstil in diesen Konkurrenzen bewertet. Am Start beim Derby waren diesmal 30 Teilnehmer.

Hunter-Derby in Wellington
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>