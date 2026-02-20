Sie befinden sich hier: Home Sport Isabell Werth erfolgreich zurück in den USA

Isabell Werth erfolgreich zurück in den USA PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 20. Februar 2026 um 08:47

Auf dem Foto Isabell Wreth im Sattel von Special Blend, daneben die weltweit bekannt Richterin Katrina Wüst (München) und die US-Dressurreiterin Adrienne Lyle

(Foto:Centre Line Media)

Wellington/ Florida. Erstmals nach 15 Jahren startete die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth (56) wieder beim "Winterfestival des Reitsports" in Wellington - und wie erwartet auch erfolgreich. Auf dem elfjährigen Wallach Special Blend sicherte sich die Rheinbergerin überlegen den Grand Prix.

Vorstellung auf Youtube
 

