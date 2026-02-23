Sie befinden sich hier: Home Sport McLain Ward Erster - Richard Vogel Vierter

McLain Ward Erster - Richard Vogel Vierter PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 23. Februar 2026 um 10:27

MacLain Ward auf dem 13 Jahre alten belgischen Wallach High Star Hero von Zazu x Darco - Siegerpaar um eine Prämie von umgerechnet 128.000 Euro in Wellington/ Florida

(Foto: Sportfot)

Wellington/ Florida. Den zweiten mit 500.000 US-Dollar - rd.425.000 Euro -  dotierten Großen Preis der Springreiter im Rahmen des Winterfestivals in Florida gewann der frühere Weltranglisten-Erste und Weltcupsieger von 2017, McLain Ward (50). Der sicherlich nicht unumstrittene US-Amerikaner setzte sich nach Stechen auf dem belgischen Wallach High Star Hero gegen den Kolumbianer Mark Bluman (34) auf Landon de Nyze und Shane Sweetman (Irland) auf James Kann Cruze durch. Europameister Richard Vogel (Bensheim), vor zwei Wochen Gewinner des ersten 500.000 US-Dollar GP der Serie auf Gangster Montdesir, belegte diesmal mit dem gleichen Pferd den vierten Platz.

Großer Preis um 500.000 US-Dollar
 

