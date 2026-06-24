|Avenches entscheidet über deutsche WM-Starter Vielseitigkeit
|Geschrieben von: offz/ dl
|Mittwoch, 24. Juni 2026 um 14:13
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Warendorf. Im Anschluss an die Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen am letzten Wochenende gab der Ausschuss Vielseitigkeit der deutschen FN, jetzt umbenannt in Pferdesport Deutschland, die Namen der möglichen Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften im August in Aachen bekannt. Die endgültigen Starter werden nach der Veranstaltung im Schweizer Avenches (16. bis 19. Juli) bekanntgegeben.
Nach Ende der deutschen Meisterschaft im Heideort Luhmühlen gab die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses von „Pferdesport Deutschland“ die Longlist für die Weltmeisterschaften in Aachen bekannt. Die Titelkämpfe werden vom 11. bis 23. August in der Aachener Soers ausgetragen. Für die Vielseitigkeitsreiter fällt die Entscheidung in der ersten WM-Woche.
Für die WM stehen folgende Reiter-Pferd-Paare auf der Longlist:
Die Shortlist beziehungsweise das Team für die Weltmeisterschaften wird nach der letzten Sichtung, dem internationalen Vielseitigkeitsturnier in Avenches/SUI (16. bis 19. Juli), benannt.