Warendorf. Im Anschluss an die Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen am letzten Wochenende gab der Ausschuss Vielseitigkeit der deutschen FN, jetzt umbenannt in Pferdesport Deutschland, die Namen der möglichen Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften im August in Aachen bekannt. Die endgültigen Starter werden nach der Veranstaltung im Schweizer Avenches (16. bis 19. Juli) bekanntgegeben. Nach Ende der deutschen Meisterschaft im Heideort Luhmühlen gab die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses von „Pferdesport Deutschland“ die Longlist für die Weltmeisterschaften in Aachen bekannt. Die Titelkämpfe werden vom 11. bis 23. August in der Aachener Soers ausgetragen. Für die Vielseitigkeitsreiter fällt die Entscheidung in der ersten WM-Woche. Für die WM stehen folgende Reiter-Pferd-Paare auf der Longlist: Antonia Baumgart mit Ris de Talm (Besitzer: Antonia und Dietrich Baumgart; Züchter: Hans-Niko Höck)

Arne Bergendahl mit Bronco NRW (Besitzerin: Dr. Susanne Dörner; Züchter: Helmut Bergendahl)

Vanessa Bölting mit Ready to Go NRW (Besitzer: Hubert Hermesmeyer; Züchter: Jörg Winterscheid)

Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K (Besitzerin: Dr. Bodil Ipsen; Züchterin: Miriam Kühl)

Michael Jung mit fischerChipmunk FRH (Besitzer: Klaus und Sabine Fischer, Joachim Jung und das DOKR; Züchter: Sabine und Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff)

Pauline Knorr mit Aevolet M-A-F (Besitzerin: Ute Thümler; Züchter: Marco Fischer)

Julia Krajewski mit Uelzener's Nickel (Besitzer: Prof. Dr. Bernd Heicke; Züchter: Hindrick Stüvel) sowie Tullibard's Platinum (Besitzer: Michael Sperl; Züchter: Nicholas Cousins)

Libussa Lübbeke mit Caramia (Besitzer: Annelie und Dr. Martin Lübbeke; Züchterin: Annelie Lübbeke)

Katharina Meyer mit Aspen T (Besitzer: Katharina Meyer und Monika Tietz; Züchterin: Katharina Meyer)

Christoph Wahler mit D'Accord FRH (Besitzer: Hendrik von Paepcke und Stefan Haupt; Züchterin: Christa von Paepke) Die Shortlist beziehungsweise das Team für die Weltmeisterschaften wird nach der letzten Sichtung, dem internationalen Vielseitigkeitsturnier in Avenches/SUI (16. bis 19. Juli), benannt.