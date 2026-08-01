|
Aachen. Das größte Pferdesportereignis der Welt, die Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren sowie in der Paradressur in Aachen (11. bis 23. August), fanden die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF nur bedingt übertragungswürdig, fast ein Skandal.
Die ARD berichtet lediglich am Sonntagmorgen (16.08. ab 08.55 Uhr) vom Springen der Vielseitigkeit, der WDR als Regionalsender sendet viermal aus der Soers, darunter strahlt er immerhin die Eröffnungsfeier am 11. August aus. Die Wettbewerbe der Reit-WM 2026 sind dafür alle beim kostenpflichtigen Privatunternehmen clipmyhorse.tv zu sehen. Der WDR überträgt neben der Eröffnungsfeier an weiteren vier Tagen live:
-
Freitag, 14.08.2026 um 14.45 Uhr
-
Mittwoch, 19.08.2026 um 14.20 Uhr
-
Donnerstag, 20.08.2026 um 16.15 Uhr
-
Freitag, 21.08.2026 um 20.15 Uhr
Reit-WM: Das Programm bei den FEI World Championships Aachen 2026
So sieht das Programm im Hauptstadion aus:
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Disziplin
|
Wettkampf
|
Dienstag, 11.08.2026
|
08.20 Uhr
|
Dressur
|
Lambertz-Preis (Teamfinale Teil 1
und Einzelqualifikation)
|
Dienstag, 11.08.2026
|
20.15 Uhr
|
|
Eröffnungsfeier
|
Mittwoch, 12.08.2026
|
08.20 Uhr
|
Dressur
|
Lambertz-Preis (Teamfinale Teil 2
und Einzelqualifikation)
|
Freitag, 14.08.2026
|
10.50 Uhr
|
Dressur
|
MEGGLE-Preis (Grand Prix Spécial
Einzelfinale)
|
Samstag, 15.08.2026
|
19.00 Uhr
|
Dressur
|
Lindt-Preis (Grand Prix Kür
Einzelfinale)
|
Sonntag, 16.08.2026
|
13.00 Uhr
|
Vielseitigkeit
|
DHL-Preis (Springen
Team- & Einzelwertung)
|
Montag, 17.08.2026
|
11.00 Uhr
|
|
Tag der offenen Tür
|
Dienstag, 18.08.2026
|
09.00 Uhr
|
Springreiten
|
öffentliches Trainingsspringen
|
Mittwoch, 19.08.2026
|
09.30 Uhr
|
Springreiten
|
Turkish Airlines-Preis (1. Teamwertung
& Einzelqualifikation)
|
Donnerstag, 20.08.2026
|
09.00 Uhr
|
Springreiten
|
Mercedes-Benz Preis (2. Teamwertung
& 2. Einzelqualifikation)
|
Freitag, 21.08.2026
|
12.00 Uhr
|
Springreiten
|
Deutschlands U25 Pokal, Preis
von Holger Hetzel-Springprüfung
|
Freitag, 21.08.2026
|
14.00 Uhr
|
Springreiten
|
STAWAG-Preis, Springprüfung
für Junge Reiter
|
Freitag, 21.08.2026
|
18.50 Uhr
|
Springreiten
|
Mercedes-Benz-Preis, (2. Teamertung
Finale & 2. Einzelqualifikation)
|
Samstag, 22.08.2026
|
13.30 Uhr
|
Springreiten
|
RWE-Preis (Finale Deutschlands
U25 Pokal)
|
Samstag, 22.08.2026
|
16.15 Uhr
|
Springreiten
|
Preis der Sparkasse (Team-Springprüfung
für Junge Reiter)
|
Sonntag, 23.08.2026
|
10.30 Uhr
|
Springreiten
|
NetAachen-Preis
(Springprüfung
Junge Reiter)
|
Sonntag, 23.08.2026
|
14.20 Uhr
|
Springreiten
|
LONGINES-Preis
(3. Einzelwertung Finale)
|
Sonntag, 23.08.2026
|
17.50 Uhr
|
|
Abschlussfeier
In anderen Stadien finden weitere Wettbewerbe statt, darunter auch in den Disziplinen Para-Dressur, Voltigieren und Fahren. Der vollständige Zeitplan ist auf der Website der FEI World Championships Aachen 2026 zu finden.