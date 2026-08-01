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Das größte Reitsportereignis der Welt - für ARD und ZDF nicht groß genug PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Samstag, 01. August 2026 um 19:07

Aachen. Das größte Pferdesportereignis der Welt, die Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren sowie in der Paradressur in Aachen (11. bis 23. August), fanden die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF nur bedingt übertragungswürdig, fast ein Skandal.

 

 

 

Die ARD berichtet lediglich am Sonntagmorgen (16.08. ab 08.55 Uhr) vom Springen der Vielseitigkeit, der WDR als Regionalsender sendet viermal aus der Soers, darunter strahlt er immerhin die Eröffnungsfeier am 11. August aus. Die Wettbewerbe der Reit-WM 2026 sind dafür alle beim kostenpflichtigen Privatunternehmen clipmyhorse.tv zu sehen. Der WDR überträgt neben der Eröffnungsfeier an weiteren vier Tagen live:

 

  • Freitag, 14.08.2026 um 14.45 Uhr

  • Mittwoch, 19.08.2026 um 14.20 Uhr

  • Donnerstag, 20.08.2026 um 16.15 Uhr

  • Freitag, 21.08.2026 um 20.15 Uhr

 

 

Reit-WM: Das Programm bei den FEI World Championships Aachen 2026

 

So sieht das Programm im Hauptstadion aus:

 

Datum

Uhrzeit

Disziplin

Wettkampf

Dienstag, 11.08.2026

08.20 Uhr

Dressur

Lambertz-Preis (Teamfinale Teil 1

und Einzelqualifikation)

Dienstag, 11.08.2026

20.15 Uhr

 

Eröffnungsfeier

Mittwoch, 12.08.2026

08.20 Uhr

Dressur

Lambertz-Preis (Teamfinale Teil 2

und Einzelqualifikation)

Freitag, 14.08.2026

10.50 Uhr

Dressur

MEGGLE-Preis (Grand Prix Spécial

Einzelfinale)

Samstag, 15.08.2026

19.00 Uhr

Dressur

Lindt-Preis (Grand Prix Kür

Einzelfinale)

Sonntag, 16.08.2026

13.00 Uhr

Vielseitigkeit

DHL-Preis (Springen

Team- & Einzelwertung)

Montag, 17.08.2026

11.00 Uhr

 

Tag der offenen Tür

Dienstag, 18.08.2026

09.00 Uhr

Springreiten

öffentliches Trainingsspringen

Mittwoch, 19.08.2026

09.30 Uhr

Springreiten

Turkish Airlines-Preis (1. Teamwertung

& Einzelqualifikation)

Donnerstag, 20.08.2026

09.00 Uhr

Springreiten

Mercedes-Benz Preis (2. Teamwertung

& 2. Einzelqualifikation)

Freitag, 21.08.2026

12.00 Uhr

Springreiten

Deutschlands U25 Pokal, Preis

von Holger Hetzel-Springprüfung

Freitag, 21.08.2026

14.00 Uhr

Springreiten

STAWAG-Preis, Springprüfung

für Junge Reiter

Freitag, 21.08.2026

18.50 Uhr

Springreiten

Mercedes-Benz-Preis, (2. Teamertung

Finale & 2. Einzelqualifikation)

Samstag, 22.08.2026

13.30 Uhr

Springreiten

RWE-Preis (Finale Deutschlands

U25 Pokal)

Samstag, 22.08.2026

16.15 Uhr

Springreiten

Preis der Sparkasse (Team-Springprüfung

für Junge Reiter)

Sonntag, 23.08.2026

10.30 Uhr

Springreiten

NetAachen-Preis

(Springprüfung

Junge Reiter)

Sonntag, 23.08.2026

14.20 Uhr

Springreiten

LONGINES-Preis

(3. Einzelwertung Finale)

Sonntag, 23.08.2026

17.50 Uhr

 

Abschlussfeier

 

In anderen Stadien finden weitere Wettbewerbe statt, darunter auch in den Disziplinen Para-Dressur, Voltigieren und Fahren. Der vollständige Zeitplan ist auf der Website der FEI World Championships Aachen 2026 zu finden.

 

 

 

 
 

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