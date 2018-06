Bern. Die Schweiz nimmt bei den Dressur-Nachwuchs-Europameisterschaften in Fointainebleau (8. bis 15. Juli) mit einem kompletten Team bei den Junioren und einer Einzelstarterin bei den Children teil. Teamchefin ist die Deutsche Heidi Bemelmans. Die Selektionskommission Dressur des Schweizerischen Verbands für Pferdesport (SVPS) hat die Teilnehmer für die Dressur-Europameisterschaften für Junge Reiter, Junioren und Children benannt. Die Kategorie Junge Reiter wird nicht beschickt. Nominiert für die Titelkämpfe im französischen Fontainebleau wurden: Junioren Léonie Guerra mit Atnon oder mit Mocca IV (Besitzer: Otto J. Hofer) Meilin Ngovan mit Dream of Night Fluswiss CH (Besitzer: Urs Flury) Carl-Lennart Korsch mit Dias Desperados ST (Besitzer: Carl-Lennart Korsch) oder mit Flori Favoloso (Besitzer: Oscar J. Schwenk) Children Tallulah Lynn Nater mit Luxor D (Besitzerin: Susanne Durrer)

Equipenchefin der Nachwuchskader, Heidi Bemelmans, sieht für ihre Schützlinge folgende Zielsetzung vor: „Wir wollen alle Pferde auch an der EM so hervorragend präsentieren wie an den Vorbereitungs- und Sichtungsturnieren und so an die bereits erreichten Erfolge nahtlos anknüpfen.“ Die Teilnehmer werden vor Ort von der früheren deutschen Grand Prix-Reiterin Heidi Bemelmans betreut. Disziplintierarzt Christoph Kühnle ist für die veterinärmedizinische Betreuung der Vierbeiner zuständig.