Warendorf. Die vorläufigen Spring-Aufgebote für die Nachwuchs-Europameisterschaften im französischen Fontainebleau (9. bis 15. Juli) stehen fest. Die Transporte der Pferde für alle Disziplinen – auch aus der Schweiz und Österreich – werden vom erfahrenen Unternehmen Fritz Johannsmann übernommen. Die AG Nachwuchs des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) mit Sitz in Warendorf hat die Longlist Springen für die Nachwuchs-Europameisterschaften bekannt gegeben. Die Children (U14), Junioren (U18) und Jungen Reiter (U21) messen sich vom 9. bis 15. Juli in Fontainebleau südlich von Paris. Children, Unter 14 Jahren (in alphabetischer Reihenfolge): Tjade Carstensen mit Zürich oder Venetzia, Mick Haunhorst mit Conquest oder Sonnenblümchen, Charlotte Höing mit Bajala, Chiara Reyer mit Cederic oder Chacana, Mikka Roth mit Caboto oder Atthina. Henry Delfs und Asterix stehen als Reservepaar auf der Longlist. Junioren, unter 18 Jahren (in alphabetischer Reihenfolge): Hannes Ahlmann mit Nerrado, Calvin Böckmann mit Carvella Z, Bekke Carsensen mit Cara Mia, Max Haunhorst mit Chaccara oder Crüger, Matthis Westendarp mit Stalido. Als Reservisten stehen Niels Carstensen mit Sandro Gold, Tim Hartlaub mit Lorano und Britt Roth mit Thekla-Carola auf der Longlist. Junge Reiter, unter 21 Jahren (in alphabetischer Reihenfolge): Mylen Kruse mit Concas, Jesse Luther mit Quinley, Philipp Schulze Topphoff mit Concordess DB oder Cooper, Justine Tebbel mit Light Star oder Lycon und Cedric Wolf mit Cho Chang J. Als Reservisten stehen Henry Delfs mit Carrington D, Anna-Maria Grimm mit Meteor H sowie Christoph Maack mit Dyleen auf der Longlist.