Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaften Springen, Dressur und Voltigieren vom 7. bis 9. September in München

Deutsche Meisterschaft Springen Children

Gold: Charlotte Höing (Großbeeren) mit Casio HE; 4 (0/0/0/4/ im Stechen 0/29,24)

Silber: Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina; 4 (0/4/0/0 im Stechen 0/30,31)

Bronze: Tjade Carstensen (Sollwitt) mit Venetzia; 4 (0/0/4/0 im Stechen 0/32,78)



Deutsche Meisterschaft Springen Pony

Gold: Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob 2; 6 (0/0/0/6)

Silber: Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa 137; 8 (4/0/40)

Bronze: Liam Broich (Nettetal) mit Nashville’s Son WH; 9 (0/1/4/4)



Deutsche Meisterschaft Springen Junioren

Gold: Max Haunhorst (Hagen) mit Chaccara; 0,14 (0,14/0/0/0)

Silber: Emelie Pieper (Arnsberg) mit Caprice 503; 3 (2/0/0/1)

Bronze: Laura Hetzel (Goch) mit Quanita 3; 3,42 (3,42/0/0/0)



Deutsche Meisterschaft Springen Junge Reiter

Gold: Sven Gero Hünicke (Fehmarn) mit Sunshine Brown; 4,66 (0,66/0/4/0)

Silber: Cedric Wolf (Buchholz) mit Chicitito; 7,75 (3,75/2/1/1)

Bronze: Justine Tebbel (Emsbüren) mit Hello Guv’nor; 7,84 (1,84/1/0/5)



Deutsche Meisterschaft Dressur Pony

Gold: Moritz Treffinger (Oberderingen) mit Top Queen H; 229,952

Silber: Jana Lang (Schmidgaden) mit NK Cyrill; 226,747

Bronze: Anna Middelberg (Glandorf) mit Drink Pink; 219,637



Deutsche Meisterschaft Dressur Junioren

Gold: Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 228,835

Silber: Linda Erbe (Krefeld) mit DSP Fierro; 226,035

Bronze: Marlene Sieverding (Cappeln) mit Fürst Levantino; 220,955



Deutsche Meisterschaft Dressur Junge Reiter

Gold: Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 224,278

Silber: Kristin Biermann (Essen) mit Zwetcher; 219,377

Bronze: Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo; 218,603



Deutsche Meisterschaft Voltigieren Damen

Gold: Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) mit Dantez/Longenführer Iris Schulten; 8,454

Silber: Alina Roß (Userin) mit San Zero/Marion Schulze; 8,384

Bronze: Mara Xander (Nordheim) mit Amontillado/Julia Handl; 8,129



Deutsche Meisterschaft Voltigieren Herren

Gold: Gregor Klehe (München) mit Adlon 59/Longenführer Alexander Hartl; 8,476

Silber: Jannik Liersch (Planegg) mit Adlon 59/Alexander Hartl; 7,961

Bronze: Julian Kögl (Blankenfelde-Mahlow) mit Daytona 65/Lars Hansen; 7,489



Deutsche Meisterschaft Pas de Deux

Gold: Julian Kögl (Blankenfelde)/Ronja Kähler (Stahnsdorf) mit Daytona 65/Longenführer Lars Hansen; 8,523

Silber: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,135

Bronze: Jana Schuhmacher (Freudenberg)/Hannah Bidon (Weinstadt) mit Ritchie 16/Karin Kramp; 7,781



Deutsche Meisterschaft Gruppen

Gold: Nordheim I Junior mit Humphrey Bogart 6/Longenführer Andrea Blatz; 8,238

Silber: Juniorteam Krumke I mit San Zero/Marion Schulze; 8,715

Bronze: VV Ingelsberg Junior I mit Rajan 11/Annkathrin Solf; 7,544



Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter

1. Michelle Moß (Bad Rothenfelde) mit Dancing Queen 129; 27,20

2. Alina Hahn (Wimsheim) mit Riana 55; 25,10

3. Olivia Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro; 24,20 Weitere Informationen unter www.brfv.de Deutsche Amateurmeisterschaften Vielseitigkeit vom 7. bis 9. September in Langenhagen

Deutsche Amateurmeisterschaft CIC2*

1. Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Fräulein Frieda 10; 28,40 (Dressur28,40/Gelände 0/Springen 0)

2. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 29,00 (29,00/0/0)

3. Simone Boie (Hünxe) mit Scotch 39; 29,90 (29,90/0/0)



CIC2*

1. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Loucius 2; 26,00 (Dressur 26,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire G; 27,60 (27,60/0/0)

3. Rebecca-Juana Gerken (Rümpel) mit Scipio S; 29,60 (29,60/0/0)



CIC1* Junioren/Junge Reiter

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel; 30,90 (Dressur 30,90/Gelände 0/Springen 0)

2. Ailsa Wates (GBR) mit Cortage; 32,30 (29,30/0/3)

3. Nina De Haas (NED) mit Houdini; 33,50 (33,50/0/0)



CIC1*

1. Pia Münker (Wahlstedt) mit Commitment; 26,00 (Dressur 26,00/Gelände 0/Springen 0)

2. Nadine Marzahl (Munster) mit Vally K; 26,40 (26,40/0/0)

3. Friederike Paradies (Düsseldorf) mit Checkevina; 30,30 (30,30/0/0) Weitere Informationen unter www.vfv-langenhagen.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. bis 9. September in Paderborn

Großer Preis

1. Andreas Kreuzer (Halle) mit Calvilot; 0/0/47,25

2. Wout-Jan van der Schans (NED) mit Capetown; 0/0/48,85

3. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Buettner’s Minimax; 0/0/49,45 Weitere Informationen unter www.paderborn-challenge.de Weltmeisterschaft Junger Fahrpferde (CH-M-YH A 1 7yo/6yo/5yo) vom 5. bis 9. September in Mezohegyes/HUN

7jährige Fahrpferde

Gold: Fortino mit Marie Tischer (Neu-Isenburg); 16,41

Silber: Greydanus mit Cristiano Cividini (ITA); 15,01

Bronze: Loxia mit Weronika Kwiatek (POL); 13,49



6jährige Fahrpferde

Gold: Charly Brown mit Jessica Wächter (Aschaffenburg); 15,77

Silber: FST Laurin mit Lars Krüger (Grumbach); 14,47

Bronze: Renesans mit Bartlomiej Kwiatek (POL); 14,17



5jährige Fahrpferde

Gold: Adele M mit Bettina Winkler (Greiz); 16,51

Silber: Frombork mit Bartlomiej Kwiatek (POL); 14,22

Bronze: Finesse 374 mit Alexander Bösch (AUT); 14,12 Weitere Informationen unter www.menesbirtok.hu Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 5. bis 9. September in Calgary/CAN

Nationenpreis

1. Deutschland; 6 Strafpunkte (Holger Wulschner (Passin) mit BSC Skipper/Andre Thieme (Plau am See) mit Aretino 13/Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Sansibar 89/Marcus Ehning (Borken) mit Funky Fred)

2. Canada; 13

3. Irland; 15



Großer Preis

1. Sameh El Dahan (EGY) mit Suma’s Zorro; 0/0/0/42,21

2. Maikel van der Vleuten (NED) mit Verdi TN; 0/0/0/42,98

3. Beezie Madden (USA) mit Coach; 0/1/67,74

…

10. Andre Thieme (Plau am See) mit Aretino 13; 0/9/70,36 Weitere Informationen unter www.sprucemeadows.com Internationales Springturnier (CSI5*/2*/GCT/GCL) vom 6. bis 9. September in Rom, Global Champions Tour Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/37,45

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit Cantinero; 0/0/38,32

3. Jos Verlooy (BEL) mit Caracas; 0/0/38,85

…

13. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Casello; 4/76,08 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 6. bis 9. September in Lier/BEL

Großer Preis

1. Julie Welles (USA) mit Nouvelle; 0/0/41,53

2. David Simpson (IRL) mit Jenson 55; 0/0/44,59

3. Megan Laseur (NED) mit Cleopatra; 0/0/44,92

…

7. Torben Köhlbrandt (Emsdetten) mit Miss Bubbles; 4/73,53 Weitere Informationen unter www.azelhof.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*/CIC3*/2*/1*) vom 7. bis 9. September in Sopot/POL

CIC3*

1. Umberto Riva (ITA) mit Tim de la Lande; 45,9 (Dressur 38,3/Gelände 3,6/Springen 4)

2. Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Pasadena 217; 45,9 (33,9/12/0)

3. Niklas Jonsson (SWE) mit Carter; 46,4 (37,2/9,2/0)



CIC2*

1. Helena Zagala (POL) mit Contendro Lady; 28,9 (Dressur 28,9/Gelände 0/Springen 0)

2. Pawel Warszawski (POL) mit Aristo A-Z; 30,5 (30,5/0/0)

3. Malgorzata Cybulska (POL) mit Chenaro 2; 30,9 (25,1/0,8/5)

…

6. Kai-Steffen Meier (Gesves/BEL) mit Cascaria V; 32,6 (32,6/0/0)



CIC1*

1. Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Ronaldo; 24,9 (Dressur 24,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Stephanie D’andrimont (BEL) mit Creevagh Miss Ferro; 28,3 (28,3/0/0)

3. Mattia Luciani (ITA) mit Coffey; 28,9 (28,9/0/0) Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl