Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/3*/U25) vom 14. bis 17. März in s’Hertogenbosch/NED

Großer Preis Rolex Grand Slam

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit Toveks Mary Lou; 0/0/40,45

2. Steve Guerdat (SUI) mit Ablführen’s Bianca; 0/0/41,08

3. Peder Fredricson (SWE) mit H&M Christian K; 0/4/41,60

4. Daniel Deusser (Reijmenam) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/4/44,38



Grand Prix (CDI-W)

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 77,196 Prozent

2. Daniel Bachmann Adersen (DEN) mit Blue Hors Zack; 76,109

3. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily Mirror; 75,739



Weltcup Kür

1. Daniel Bachmann Adersen (DEN) mit Blue Hors Zack; 84,890

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH; 84,875

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 82,930



Grand Prix (CDI3*)

1. Daniel Bachmann Adersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 78,848

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Don Johnson FRH; 74,022

3. Edward Gal (NED) mit Glock’s Voice; 73,478



Grand Prix Kür

1. Daniel Bachmann Adersen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 84,195

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Don Johnson FRH; 80,695

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Zanardi; 79,950 Weitere Informationen unter: www.thedutchmasters.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CDIO3*/J) vom 12. bis 17. März in Wellington/USA

Grand Prix

1. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 73,543 Prozent

2. Charlotte Jorst (USA) mit Kastels Nintendo; 70,609

3. Jill Irving (CAN) mit Arthur; 68,457

…

5. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 67,804



Grand Prix Special

1. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 71,447

2. Charlotte Jorst (USA) mit Kastels Nintendo; 71,064

3. Jill Irving (CAN) mit Arthur; 70,404

…

6. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 64,213



Grand Prix Kür

1. Shelly Francis (USA) mit Danilo; 81,840

2. Yvonne losos De Muniz (DOM) mit Aquamarijy; 75,240

3. Charlotte Jorst (USA) mit Kastels Nintendo; 75,200

…

5. Michael Klimke (Münster) mit Royal Dancer 33; 72,295



Junior Team

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas 633; 72,091

2. Mathilda von Gutenberg (Hagen) mit Fly Rio 627; 69,576

3. Nicolas Beck (USA) mit Campari 514; 65,273



Junior Individual

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas 633; 71,176

2. Mathilda von Gutenberg (Hagen) mit Fly Rio 627; 68,627

3. Skye Simpson (USA) mit Dazzle 533; 66,765



Junior Kür

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas 633; 78,208

2. Nicolas Beck (USA) mit Campari 514; 72,458

3. Mathilda von Gutenberg (Hagen) mit Fly Rio 627; 70,000 Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com Internationales Springturnier (CSI4* - Sunshine Tour) vom 12. bis 17. März in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Holly Smith (GBR) mit Hearts Destiny; 0/0/39,07

2. Penelope Leprevost (FRA) mit Vancouver de Lanlore; 0/0/40,08

3. Henk Van de Pol (NED) mit Looyman Z; 0/0/40,25

4. Marcel Marschall (Altheim) mit Utopia 48; 0/0/41,98 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.com