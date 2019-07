Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaften Fahren und Bundesnachwuchschampionat Fahren vom 12. bis 14. Juli in München

Kombinierte Wertung Zweispänner Pferde U25

Gold: Helena Scheiter (Hausen); 111,50 (Dressur 46,53/Marathon 62,66/Hindernisfahren 2,31)

Silber: Maximilian Reith (Neu-Isenburg); 116,19 (54,67/57,56/3,96)

Bronze: Markus Stottmeister (Bösdorf); 127,12 (54,80/57,34/14,98)



Kombiniete Wertung Zweispänner Pony U25

Gold: Henrik Thiemann (Saerbeck); 100,42 (Dressur 42,80/Marathon 57,62/Hindernisfahren 0)

Silber: Antonia Brechtken (Wuppertal); 104,33 (41,73/59,60/3)

Bronze: Amelie Müller (Bösdorf); 109,41 (56,53/52,88/0)



Kombinierte Wertung Einspänner Pferde U25

Gold: Anika Geiger (Rechtmehring); 91,84 (Dressur 39,20/Marathon 52,64/Hindernisfahren 0)

Silber: Carla Rietzler (Reffenberg); 100,18 (49,07/51,11/0)

Bronze: Anne Unzeitig (Beilsten); 106,11 (47,73/58,38/0)



Kombinierte Wertung Einspänner Pony U25

Gold: Anna Genkinger (Hof Georgenau); 94,39 (Dressur 45,33/Marathon 49,06/Hindernisfahren 0)

Silber: Tom Bücker (Emsdetten); 97,82 (37,47/57,35/3)

Bronze: Timo Eitzmann (Visselhövede); 102,63 (42,80/56,83/3)



Kombinierte Wertung Zweispänner Pony U16

Gold: Ferdinand Grams (Krumke); 63,52 (Dressur 36,0/Marathon 26,32/Hindernisfahren 0,20/Theorie 1)

Silber: Nikolaus Möllmann (Leitzachtal); 76,42 (43,20/29,90/1,32/2)

Bronze: Marie Nordhues (Vornholz); 77,32 (37,20/34,44/4,68/1)



Kombinierte Wertung Einspänner Pony U16

Gold: Pia Schleicher (Krefeld); 59,94 (Dressur 26,80/Marathon 32,64/Hindernisfahren 0/Theorie 0,5)

Silber: Eske Möller (Bekhausen); 60,35 (27,20/30,15/3/0)

Bronze: Philipp Stolzenberger (Leinen); 62,13 (26,80/33,83/0/1,5)



Kombinierte Wertung Einspänner Pferde U16

Gold: Rebecca Poppe (Zeven); 71,93 (Dressur 34,00/Marathon 34,43/Hindernisfahren 3/Theorie 0,50)

Silber: Nele Rabenstein (Neustadt-Aisch); 80,35 (39,60/34,69/3,56/2,50)

Bronze: Mara Hörer (Markgröningen-Möglingen), 87,75 (51,60/35,65/0/0,50) Weitere Informationen unter www.fahrturnier-riem.de Internationales Offizielles Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits-, Fahr- und Voltigierturnier „CHIO Aachen“ (CDIO5*/CSIO5*/ CCIO4*-S/ CAIO4*-H4/CVIO4*) vom 12. bis 21. Juli in Aachen

Nationenpreis Voltigieren

1. Deutschland I; 27,445 (Jannik Heiland (Wulfen)/Janika Derks (Dormagen)/Team Norka des VV Köln-Dünwald)

2. Deutschland II; 27,275 (Jannis Drewell (Gütersloh)/Julian Wilfling (Untermeitingen)/Fredenbeck)

3. Österreich; 24,470



Damen Einzel

1. Janika Derks (Dormagn); 8,533

2. Pauline Riedl (Aachen); 8,335

3. Sheena Bendixen (DEN); 8,237



Herren Einzel

1. Thomas Brüsewitz (Köln); 8,680

2. Julian Wilfling (Untermeitingen); 8,543

3. Jannik Heiland (Wulfen); 8,511



Pas de Deux

1. Janika Derks (Dormagen/Johannes Kay (Neuss); 8,497

2. Chiara Coniga (Offenbach)/Justin van Gerven (Bergisch Gladbach); 8,481

3. Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin); 8,384



Gruppen

1. Fredenbeck I; 8,389

2. Team Norka des VV Köln-Dünwald; 8,084

3. UVT Eligius (AUT); 7,569 Weitere Informationen unter www.chio-aachen.de Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) mit EM-Sichtung vom 12. bis 14. Juli in Überherrn

Nationenpreis

1. Niederlande; 443,824

2. Deutschland; 424,066 (Elke Phillip (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair/Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala/Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum/Martina Benzinger (Remda-Teichel) mit Fritzzantino)

3. Belgien; 417,094



Team Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 71,667 Prozent

2. Eveline van Looveren (ITA) mit Feleva; 70,893

3., Laurentia Tan (SGP) mit Banestro; 69,821

…

6. Elke Phillip (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair; 68,690



Individual Grade I

1. Elke Phillip (Treuchtlingen) mit Fuerst Sinclair; 73,690 Prozent

2. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 73,393

3. Laurentia Tan (SGP) mit Fürst Sherlock; 73,333



Kür Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 75,223 Prozent

2. Elke Phillip (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair; 74,223

3. Laurentia Tan (SGP) mit Fürst Sherlock; 73,778



Team Grade II

1. Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P.; 69,85 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 68,94

3. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible for me; 68,03



Individual Grade II

1. Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P.; 71,765 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 71,569

3. Chloe Mislin (BEL) mit Don Caruso; 68,725



Kür Grade II

1. Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P.; 72,845 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 72,167

3. Gianna Regenbrecht (Lippstadt) mit Selma Stromberg; 71,334



Team Grade III

1. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 72,157 Prozent

2. Maud de Reu (NED) mit Webron; 72,059

3. Demi Vermeulen (NED) mit Wannabe; 68,676

…

5. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Watermill; 67,549



Individual Grade III

1. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 72,108 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Watermill; 69,118

3. Adib El Sarakbi (FRA) mit Walk of Fame; 68,873



Kür Grade III

1. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 74,956 Prozent

2. Maud de Reu (NED) mit Webron; 74,878

3. Demi Vermeulen (NED) mit Wannabe; 73,067



Team Grade IV

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 76,833 Prozent

2. Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz; 71,000

3. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 69,958



Individual Grade IV

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 75,732 Prozent

2. Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz; 71,382

3. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 71,220



Kür Grade IV

1. Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz; 74,208 Prozent

2. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 72,083

3. Glasten Krapels (NED) mit Windhook; 71,942



Team Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 72,946 Prozent

2. Kevin van Ham (BEL) mit Eros van Ons Heem; 71,783

3. Frank Hosmar (NED) mit Guetta; 71,395

…

12. Dr. Klaudia Götz (Göllheim) mit Samoa; 65,659



Individual Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 74,048 Prozent

2. Kevin van Ham (BEL) mit Eros van Ons Heem; 72,263

3. Frank Hosmar (NED) mit Guetta; 71,151

…

10. Martina Halter (Karslruhe) mit Fioretto; 64,405



Kür Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 80,625 Prozent

2. Natalia Martyanova (RUS) mit Martinus HO; 74,208

3. Ahmed Sharbatly (KSA) mit Westenwind; 73,292

…

6. Dr. Klaudia Götz (Göllingen) mit Samoa; 71,167 Weitere Informationen unter www.arc-saarland.de Europameisterschaft Springen Children/Junioren/Junge Reiter (CH-EU-Ch/J/Y-S) vom 9. bis 14. Juli in Zuidwolde/NED

Mannschaftswertung Children

Gold: Niederlande; 0

Silber: Deutschland; 0 (Tiara Bleicher (München) mit Daniels Jack S/Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3Q Qadira/Romy Rosalie Tietje (Gnutz) mit Wild Cherry 6/Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina)

Bronze: Großbritannien; 2



Einzelwertung

Gold: Tiara Bleicher (München) mit Daniels Jack S; 0 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/0/3. Wertung 0/0/Jump-off 0/36,20)

Silber: Emma Bocken (NED) mit Dagma; 0 (0/0/0/0/0/0/0/37,17)

Bronze: Aya Miteva (BUL) mit S.I.E.C. Caro Ass; 0 (0/0/0/0/0/0/0/37,67)

…

8. Romy Rosalie Tietje (Gnutz) mit Wild Cherry 6; 5 (4/0/0/0/1)

…

18. Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3Q Qadira; 11 (0/0/8/1/2)

19. Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina; 12 (0/0/0/0/12)

Teilgenommen: Kiara-Malin Herold (Almstedt) mit Monte Bellino 2



Mannschaftswertung Junioren

Gold: Spanien; 14,24

Silber: Deutschland; 15,79 (Beeke Carstensen (Sollwitt) mit Caretina/Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitore/Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado/Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido)

Bronze: Irland; 18,00



Einzelwertung Junioren

Gold: Kate Derwin (IRL) mit Ahg Whiterock Cruise Down; 1,26 (1. Wertung 1,26/2. Wertung 0/0/3. Wertung 0/0)

Silber: Maya De la Joya Fernandez-Longoria (ESP) mit Un Lord Du Rozel; 1,70 (1,70/0/0/0/0)

Bronze: Thibeau Spits (BEL) mit Bellissimo Z; 4 (0/4/0/0/0)

…

9. Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 9,01 (8,01/1/0/0/0)

10. Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido; 10,09 (2,09/0/0/8/0)

…

18. Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questro Vincitore; 13,90 (5,90/2/1/5/0)

Teilgenommen: Beeke Carstensen (Sollwitt) mit Caretina/Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Niederlande; 10,93

Silber: Belgien; 12,11

Bronze: Deutschland; 13,19 (Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW/Leonie Böckmann (Lastrup) mit Label D’amour/Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara/Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito)



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concodess NRW; 2,62 (1. Wertung 2,62/2. Wertung 0/0/3. Wertung 0/0)

Silber: Paloma Barcelo (ESP) mit Ines; 5,76 (3,76/0/0/1/1)

Bronze: Lars Kersten (NED) mit H-Cassino; 8,07 (0,07/0/0/4/4)

…

5. Leonie Böckmann (Lastrup) mit Label D’amour; 9,87 (1,87/0/8/0/0)

6. Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito; 10,36 (4,36/1/1/4/0)

…

10. Niklas Betz (Kirkel) mit Contan 2; 15,13 (4,13/1/1/8/1)

…

13. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara; 19,70 (3,70/0/4/4/8) Weitere Informationen unter www.chdewolden.nl Europameisterschaft Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter (CH-EU-J-CCI2*-L/CH-EU-Y-CCI3*-L) vom 11. bis 14. Juli in Maarsbergen/NED

Mannschaftswertung Junioren

Gold: Deutschland; 87,0 (Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s Zum Glück/Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel/Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39/Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense)

Silber: Großbritannien; 97,2

Bronze: Frankreich; 99,7



Einzelwertung Junioren

Gold. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 24,1 (Dressur 24,1/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Leila Paske (GBR) mit Billy Mcfee; 29,0 (29,0/0/0)

Bronze: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel; 29,3 (25,3/0/4)

…

5. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Horseware’s Barny; 30,3 (30,3/0/0)

…

9. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 33,6 (33,6/0/0)

…

11. Joele Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s Zum Glück; 33,8 (33,8/0/0)

…

22. Isabel Mengeler (Hamminklen) mit Mighty Carrera, 41,0 (33,0/0/8)



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Großbritannien; 111,0

Silber: Frankreich; 114,1

Bronze: Niederlande; 171,1

…

7. Deutschland (Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E/Jerome Robine (Darmstadt) mit Guccimo R OLD/Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26/Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS)



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire; 25,3 (Dressur 25,3/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Isabelle Upton (GBR) mit Cola; 25,9 (25,9/0/0)

Bronze: Heidi Coy (GBR) mit Royal Fury; 32,6 (32,6/0/0)

…

4. Gesa Staas (Bramsche) mit St Stacy; 34,3 (30,3/0/4)

…

22. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 58,2 (31,8/18,4/8)

Teilgenommen: Jerome Robine (Darmstadt) mit Guccimo R OLD/Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Fräulein Frieda 10 Weitere Informationen unter www.maarsbergenhorsetrials.nl Weltmeisterschaft Reining Junioren/Junge Reiter (CH-M-R-J/Y) und Europameisterschaft Senioren (CH-EU-R) vom 9. bis 13. Juli in Givrins/SUI

Mannschaftswertung Junioren

Gold: USA; 651,0 Score

Silber: Deutschland; 641,0 (Lenya Lambeng (Riegelsberg) mit SH Topsail Badger/Celine Beisel (Meckesheim) mit Gunner Be Good/Leann Stein (Rhede) mit Litn Up Conquistador/Georgia Wilk (Göttingen) mit A Lunar Revolution)

Bronze: Schweiz; 622,5



Einzelwertung Junioren

Gold: Raeanna R Thayn (USA) mit Goded n Karma; 218 Score

Silber: Sarah Armenta (USA) mit Gun Smoke Dennis; 217,5

Bronze: Emma K Lane (USA) mit Gunner Gump; 217

…

6. Lenya Lambeng (Riegelsberg) mit SH Topsail Badger; 211

…

8. Georgia Wilk (Göttingen) mit A Lunar Revolution; 210

…

10. Celine Beisel (Meckesheim) mit Gunner be Good; 209,5

…

14. Joline Kamphuis (Rütenbrock) mit JB Just a Magix Deal; 205,5

…

16. Tell Tobler (Quickborn) mit Coer Le Boon MM; 203

…

18. Leann Stein (Rhede) mit Litn up COnquistador; 201,5



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Deutschland; 217,5 (Franziska Engel (Hauenstein)( mit KD Whizoffthefuture/Merrit Neben (Luhmühlen) mit Tin Whizzin/Johannes Heil (Lindenfels) mit Whizper Lil Gump BB/Michelle Maibaum (Groß-Rohrheim) mit Star Sailor Whiz)

Silber: USA

Bronze: Frankeich



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Cade McCutcheon (USA) mit Smart Little Dunnit; 227,5 Score

Silber: Yessie van der Zwan (NED) mit Walla Whiz n Tari BB; 222

Bronze: Nimroid Vannietvelt (BEL) mit What a Wave; 221

…

5. Michelle Maibaum (Groß-Rohrheim) mit Star Sailor Whiz; 219,5

5. Johannes Heil (Lindenfels) mit Whizper Lil Gump BB; 219,5

…

13. Franziska Engel (Hauenstein) mit KD Whizoffthefuture; 201,5

…

16. John Wisser (Enspel) mit CP Chilys Trouble; 208,5



Mannschaftswertung Senioren

Gold: Deutschland: 659,0 Score (Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly/Elias Ernst (Windeck) mit USS N Dunit/Grischa Ludwig (Bitz) mit Coeurs Little Tyke/Gina Schumacher (Gland) mit Shine N Whiz)

Silber: Italien; 646

Bronze: Schweiz; 640,5



Einzelwertung Senioren

Gold: Grischa Ludwig (Bitz) mit Coeurs Little Tyke; 225,5 Score

Silber: Adrienne Speidel (SUI) mit ARC Walla Smart; 221

Bronze: Lorenzo de Simone (ITA) mit The Cocked Gun; 220,5

4. Alexander Ripper (Fürth) mit Bay Gunner; 219

4. Gina Schumacher (Gland) mit Shine N Whiz; 219

…

6. Oliver Stein (Rhede) mit Brand New Trasch; 218,5

…

8. Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly; 218

9. Elias Ernst (Windeck) mit USS N Dun it; 217 Weitere Informationen unter www.cs-classic.com Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO5*/CDIO5*/3*/U25) vom 11. bis 14. Juli in Falsterbo/SWE

Nationenpreis Springen

1. Schweden; 4

2. Schweiz; 5

3. Italien; 9



Großer Preis

1. Peder Fredricson (SWE) mit H&M All In; 0/0/42,55

2. Emilio Bicocchi (ITA) mit Evita SG Z; 0/0/42,79

4. Mathieu Billot (FRA) mit Quel Filou 13; 0/0/44,05

…

21. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Dayloght VDL; 4/83,38



Nationenpreis Dressur

1. Schweden; 22.000

2. Deutschland; 27.000 (Matthias Alexander Rath( Kronberg) mit Foundation 2/Jan-Dirk Giesselmann (Barver) mit Real Dancer FRH/Frederic Wandres (Hagen) mit Westminster 71/Bernadette Brune (Westerstede) mit Spirit oft he Age OLD)

3. Niederlande; 40.000



Grand Prix

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Zack; 77,500 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Well Done de la Roche Cmf; 75,196

3. Juliette Ramel (SWE) mit Wall Street JV; 72,717

…

5. Jan-Dirk Giesselmann (Hagen) mit Real Dancer FRH; 72,196



Grand Prix Special

1. Patrik Kittel (SWE) mit Well Done de la Roche Cmf; 73,532 Prozent

2. Juliette Ramel (SWE) mit Wall Street JV; 72,766

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Westminster 71; 71,149



Grand Prix Kür

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Zack; 85,020 Prozent

2. Jan-Dirk Giesselmann (Hagen) mit Real Dancer FRH; 77,575

3. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Eddienl; 77,265 Weitere Informationen unter www.falsterbohorseshow.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 11. bis 14. Juli in Chantilly/FRAU/ Global Champions Tour Großer Preis

1. Darragh Kenny (IRL) mit Balou du Reventon; 0/0/37,54

2. Penelope Leprevost (FRA) mit Vancouver de Laniore; 0/0/38,08

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit H&M Chilli Willi; 0/0/38,13

…

11. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Chades of Blue; 4/79,41 Weitere Informationen unter www.jumping-chantilly.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 14. Juli in Crans Montana/SUI

Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/40,45

2. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Berlinda; 0/0/40,71

3. Riccardo Pisani (ITA) mit Cristo; 0/0/44,61 Weitere Informationen unter www.jumpinglonginescransmontana.ch Internationales Springturnier (CSI3*) vom 10. bis 14. Juli in Knokke/BEL

Großer Preis

1. Henk van de Pol (NED) mit Looyman Z; 0/0/38,10

2. Harry Charles (GBR) mit Borsato; 0/0/38,49

3. Jos Verlooy (BEL) mit Igor; 0/0/39,90

4. Sophie Hinners (Vierden) mit Vittorio 8; 0/0/40,20 Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 10. bis 14. Juli in Wilkow Jakubovice/POL

Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Never Walk Alone; 0/0/43,66

2. Dalma Malhas (KSA) mit Toscanini Malpic; 0/0/51,39

3. Wojciech Wojcianiec (POL) mit Chintablue; 4/0/45,77 Weitere Informationen unter www.silesiaequestrian.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 12. bis 15. Juli in Jardy/FRA

CCI4*-S

1. Gireg le Coz (FRA) mit Aisprit de la Loge; 28,2 (Dressur 28,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Gemma Tattersall (GBR) mit Quicklook V; 28,3 (25,1/0/3,2)

3. Felix Vogg (SUI) mit Colero; 29,8 (25,8/0/4)

…

8. Jörg Kurbel () mit Josera’s Entertain You; 32,5 (30,1/0,4/2) Weitere Informationen unter www.harasdejardy.com