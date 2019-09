Nisse Lüneburg auf dem zwölfjährigen Oldenburger Wallach Luca Toni von Lord Z - siegreich im vorletzten Springen der Riders Tour in Paderborn (Foto: Kalle Frieler) Nisse Lüneburg (31), dreimal bereits Sieger im Deutschen Springderby in Hamburg, heißt wahrscheinllich der kommende Gewinner der "Riders Tour", die nach insgesamt nur sechs Springen beim Turnier im nächsten Jahr in Neumünster (13. bis 16.Februar 2020) endet. Nach dem Derby-Erfolg gewann der Bereiter vom Margaretenhof in Wedel nun in Paderborn auf dem Wallach Luca Toni auch die vorletzte Konkurrenz vor dem deutschen Vorjahresmeister Mario Stevens (Molbergen) auf Landano OLD und Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf dem Franzosen-Hengst Varihoka du Temple. In der Gesamtwertung führt Lüneburg mit 42 Punkten vor David Will (24) und dem Franzosen Julien Anquetin (23). Diese beiden könnten bei je einem Erfolg - 20 Punkte - in Neumünster und einem punktlosen Nisse Lüneburg noch vorbeiziehen zum Gesamterfolg.