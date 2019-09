Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Amateurmeisterschaften Dressur und Springen und Deutsche HKM-Quadrillen-Championate vom 20. bis 22. September in Riesenbeck



DAM Springen

Gold: Anna Madlen Horn (Groß Schwansee) mit Priceless 8; 195,75 (1. Wertung 50/2. Wertung 66,25/Finale 79,5)

Silber: Lisa Rohde (Wendorf) mit Lantano 48; 54/53,75/84)

Bronze: Katharina Koop (Hoogstede) mit Follow Me 52; 189,75 (48/63,75/78)



DAM Dressur

Gold: Franzsika Hofmann (Pfarrkirchen) mit Sterntaler 49; 76,708 Prozent

Silber: Stephanie Witzemann (Winterlingen) mit Levinio MP; 73,708

Bronze: Aline Hilbrig (Moritzburg) mit Mondlicht 5; 73,042 Klassische Quadrille

1. RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven; 18,60 Punkte

(Kristin Maiwald (Wesel) mit Cadeau Noir/Wibke Orth (Hamminklen) mit Luz Crusador/Kira Stegemann (Hünxe) mit Campione/Clara Sophie Abeck (Wesel) mit Christina/Kristin Buchmann mit Laurino/Kiara Szymkowiak (Wesel) mit Linus/Elisa Abeck (Wesel) mit Cambion/Dorothea Erlebach (Bocholt) mit Shakiro).

2. Kreisquadrille Gütersloh; 17,20

(Sina Niermeier (Bielefeld) mit Fire and Ice F/Lena Rothenburg (Hövelhof) mit Chicito/Nora Steffens (Bielefeld) mit Duke J/Susanne Magrewitz (Gütersloh) mit Rockfee WF/Linda Kleinebekel (Rietberg) mit Aramis/Maria Neuhaus (Gütersloh) mit Sunshine/Anna Neuhaus (Rietberg) mit Ronja Räubertochter/Nicole Vehmeyer (Herford) mit Campino).

3. Reitstall Smidt II Bingum; 17,00

(Sven Klock (Leer-Bingum) mit Stella/Hanna Ligmann (Leer) mit Euro’s Comet/Michaela Lehninger (Leer) mit Sambina La Bonita/Frauke Graalmann (Moormerland) mit Bella Cavalla/Nona Heikens (Leer) mit Luxor B/Sina Krüger (Moormerland) mit Columbo/Merle Rosenberger (Ostrauderfehn) mit Captain Chaos/Sophie Biegel (Weener) mit Kanto). Themen-Quadrille

1. Reitstall Smidt II Bingum; 17,60 Punkte

(Sven Klock (Leer-Bingum) mit Stella/Hanna Ligmann (Leer) mit Euro’s Comet/Michaela Lehninger (Leer) mit Sambina La Bonita/Frauke Graalmann (Moormerland) mit Bella Cavalla/Nona Heikens (Leer) mit Luxor B/Sina Krüger (Moormerland) mit Columbo/Merle Rosenberger (Ostrauderfehn) mit Captain Chaos/Sophie Biegel (Weener) mit Kanto).

2. RuFV Gemania Marne; 16,50

(Anne Lucht-Dreeßen (Brunsbüttel) mit Batida de Coco/Imke Weilke (Brunsbüttel) mit Flamenco Classico/Anika Harms (Brunsbüttel) mit Laretino/Johanna Vollmert (Brunsbüttel) mit My Rubin/Candy Jean Schlüter (Brunsbüttel) mit Maybe/Marie-Theres Brandt (Eddelak) mit Crisscross).

3. KRV Lippstadt; 16,30

Annemarie Kessing (Erwitte) mit Finalist/Kristin Kemper (Lippstadt) mit Santa di Medici/Cara Mertin (Erwitte) mit Feiner Kerl/Denise Gensler (Rüthen) mit Insterstrum/Fiona Meschede (Erwitte) mit His Pöhling/Helena Berglar (Lippstadt) mit Seetje Sacura). Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/dam Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit (Pony) und U16-Bundesfinale vom 20. bis 22. September in Ströhen



Deutsche Meisterschaft

Gold: Josepha Fischer (Chemnitz) mit Bell-a-Bon; 37,40 (Dressur 33,40/Gelände 0/Springen 4)

Silber: Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Nadeem 2; 39,20 (34,00/1,20/4)

Bronze: Antonia Peiß (Bippen) mit Diabas 11; 41,30 (32,90/8,40/0)



U16-Bundesfinale

1. Nane Nikolaus Dehn (Schwesing) mit Zilia D; 46,40 (Dressur 43,60/Gelände 2,80/Springen 0)

2. Hedda Vogler (Verden) mit BGS Captain Morgan; 52,80 (43,60/5,20/4)

3. Stella-Madeleine Marxer (Berlin) mit Halston Cuthbert; 57,00 (57,00/0/0)



CCI2*-S

1. Filippo Gregoroni (ITA) mit Unnamed; 34,20 (Dressur 33,40/Gelände 0,80/Springen 0)

2. Theresa Müller (Pfronstetten) mit Schoensgreen Lenny 3; 35,30 (31,30/4/0)

3. Heike Jahncke (Elsoff) mit Coco Spring; 36,90 (33,70/3,20/0 Weitere Informationen unter www.tierpark-stroehen.de Weltmeisterschaft Junger Springpferde (CH-M-S YH) vom 19. bis 22 September in Lanaken/BEL



Finale 7jährige Pferde

Gold: Cuffesgrange Cavadora; ISH von Z Wellie 72/Ludiam mit Seamus Hughes-Kennedy (IRL); 0/0/38,58

Silber: Cipollini Second Life Z; Zangersheide mit Victor Mariano Luminatti (BRA); 0/0/38,70

Bronze: Policeman; Hannoveraner von Perigueux/Acord II mit Marco Kutscher (Bad Essen); 0/0/39,63



Finale 6jährige Pferde

Gold: Chao Lee; Rheinländer von Comme Il Faut/Chacco-Blue mit Katrin Eckermann (Sassenberg); 0/0/40,64

Silber: MHS Cardenta; ISH von Cardento 933/Diamond Serpent mit Michael Pender (IRL); 0/0/40,74

Bronze: Nero de Semilly N; BWP von Diamant de Semilly/Lord Z mit Jeroen Appelen (BEL); 0/0/43,54



Finale 5jährige Pferde

Gold: Rockwell RC; ISH von Kannan mit Jason Foley (IRL); 0/0/37,72

Silber: Chacco Bay; Oldenburger von Chaccato/Heops mit Michael Pender (IRL); 0/0/38,15

Bronze: Skylandria Z; Zangersheide von Super Trooper de Ness/Indoctro mit Emma Stoker (GBR); 0/0/38,74



Sires of the World

1. Cassius Clay VDV Z; Zangersheide von Calvino Z/Wolfgang mit Rob Heiligers (NED); 0/0/50,82

2. Diesel GP du Bois Madame; SBS von Cassius/Heartbreaker mit Marlon Modolo Zanotelli (BRA); 0/4/41,85

3. Chacgrano; OS von Chacco-Blue/Grannus mit Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); 0/4/42,73 Weitere Informationen unter www.zangersheide.com Weltmeisterschaften Junge Reiter/Junioren (CH-M-YJ-E 120) vom 17. bis 20. September in Pisa, San Rossore/ITA



Gold: Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi (UAE) mit Bingo de la Tour; Reitzeit; 4 Stunden/46 Minuten/14 Sekunden

Silber: Shaheen Yayhya Shaheen Khalfan Almazrouei (UAE) mit Keeshan D’Aillas; 4:46:15

Bronze: Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei (UA) mit Perzan; 4:46:16

…

36. Nayla Al Samaraie (Rotenburg) mit Warsana; 6:32:21

37. Moira Al Samarraie (Rotenburg) mit Olympia al Samarra; 6:32:22 Weitere Informationen unter www.endurancelifestyle.it Internationales Springturnier (CSI4*) vom 19. bis 22. September in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Laura Kraut (USA) mit Fleurette; 0/0/37,81

2. Nicolas Delmotte (FRA) mit Urvoso du Roch; 0/0/38,03

3. Fredrik Jönsson (SWE) mit Cold Play; 0/0/40,44

…

21. Marcel Marschall (Altheim) mit Utopia 48; 4/79,68 Weitere Informationen unter https://hubside-jumping-en.hubside.fr/ Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/J2*-S/CCI3*-S/2*-S) vom 19. bis 22. September in Waregem/BEL



Nationenpreis

1. Deutschland; 106,50 (Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P/Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Butts Avedon/Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette 31/Frank Ostholt (Warendorf) mit Jum Jum).

2. Schweden; 131,00

3. Frankreich; 133,20



CCIO4*-NC-S

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 23,7 (Dressur 23,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Triton Fontaine; 29,0 (29,0/0/0)

3. Mollie Summerland (GBR) mit Charly van ter Heiden; 30,0 (26,0/4/0)



CCI3*-S

1. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 38,1 (Dressur 28,1/Springen 0/Gelände 10,00)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Equistros Siena Just Do It; 39,0 (31,0/0/8)

3. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf Geht’s Fräulein Hummel; 40,3 (29,1/0/11,2)



CCI2*-S

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Scrabble 15; 31,0 (Dressur 29,8/Springen 1,2/Gelände 0)

2. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Charming Ciaco; 34,6 (30,6/4/0)

3. Merel Blom (NED) mit Crossborder Radar Love; 34,6 (29,0/0/5,6)



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 101,30 (Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122/Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Qula M/Jana Lehmkuhl (Voerde) mit Chiara d’Amour/Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilaba W).

2. Frankreich; 104,40

3. Niederlande; 136,30



CCIOJ2*-S

1. Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122; 25,3 (Dressur 25,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Salome Poisson (FRA) mit April des Ajoncs; 30,4 (30,4/0/0)

3. Camille Couesnon (FRA) mit Qui Dit Mieux Dupalet; 31,4 (31,4/0/0) Weitere Informationen unter www.eventingwaregem.be Internationale Vielseitigkeit (CCI3*-S) vom 20. bis 22. September in Copenhagen/DEN



CCI3*-S

1. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Horseware Nobleman; 33,1 (Dressur 29,5/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Cecilie Eriksen (DEN) mit Calvin; 34,6 (33,4/0/1,2)

3. Bianca G. Bagge (DEN) mit Incredible B; 34,6 (32,2/0/2,4) Weitere Informationen unter www.copenhagen-eventing.dk Internationales Vielseitigkeitstunier (CCI3*-L/S/2*-S/1*-Intro) vom 19. bis 22. September in Palmanova/ITA



CCI3*-S

1. Emiliano Portale (ITA) mit Virgilio Dell’Esercito Italian; 30,90 (Dressur 24,9/Gelände 6/Springen 0)

2. Marco Biasia (ITA) mit Tresor de la Loge; 34,50 (26,10/4,40/4)

3. Rebecca Gerold (AUT) mit Shannon Queen; 41,50 (25,90/3,60/12)

…

5. Sophie Grieger (Ohlstadt) mit Goldstück 12; 48,70 (32,30/8,4/8)



CCI3*-L

1. Katharina Schedel (Obing) mit Carla 137; 29,6 (Dressur 24,0/Gelände 5,6/Springen 0)

2. Pietro Majolino (ITA) mit Vita Louise DH Z; 46,0 (30,8/7,2/8)

3. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 62,70 (32,7/14,0/16)



CCI2*-S

1. Stefano Brecciaroi (ITA) mit Bolivar Gio Granno; 26,4 (Dressur 26,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Simone Sordi (ITA) mit Chocolat de Ligniere; 30,0 (30,0/0/0)

3. Elisabetta Moranzoni (ITA) mit Fernhill Frosty Tom; 31,8 (30,6/1,2/0)

4. Paulina Herzog (München) mit Quasi Quantensprung; 32,10 (32,1/0/0) Weitere Informationen unter www.eventing.it