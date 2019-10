Thimotee Anciaume nach seinem Sieg im Grand Prix am Golf von St. Tropez auf der belgischen Stute Isabeau von Winningmood x Gershwin: "Wir haben vielleicht noch einiges Großes vor uns..." (Foto: Hubside Jumping/ Marco Villanti) Der Franzose Thimothee Anciaume (41), der seit zwei Jahren nicht mehr groß auf internationalen Turnieren in Erscheinung getreten war, gewann in St. Tropez im Rahmen der über neun Wochen laufenden frisch erfundenen Hubside Jumping-Tour am Golf von St. Tropez den vorletzten Großen Preis der Springreiter. Der Landesmeister von 2014 siegte auf der belgischen Schimmel-Stute Isabeau (11) nach Stechen und kassierte eine Prämie von 25.000 Euro. Ebenenfalls das Stechen erreicht hatten als Nächstplatzierte der Argentinier Jose-Maria Larocca auf Finn Lente (20.000) und der Schweizer Weltranglisten-Erste Steve Guerdat auf dem Hengst Albführen`s Maddox (15.000) sowie die Luxemburgerin Charlotte Bettendorf auf Baladine du Chanu (10.000).