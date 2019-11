Ben Maher und Explosion W, holländisch gezogener Wallach von Chacco-Blue und Baloubet du Rouet, bessere Vorfahren gibt es kaum im Springsport... (Foto: GCT/ Stefano Grasso) Prag. Der Brite Ben Maher (36) ist 2019 der absolute Abkassierer der Saison. Der Vize-Europameister von Rotterdam, Team-Olympiasieger 2012 in London und Mannschafts-Europameister 2013, gewann in Prag im Rahmen der sogenannten Global Champions Open auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Explosion (10) mehr als überlegen den Super Grand Prix (300.000 €). Dahinter platzierten sich in der mit 1.250.000 Euro dotierten Konkurrenz der Ire Kenny Darragh auf Balou du Reventon (250.000) und Europameister Martin Fuchs (Schweiz) auf Clooney (180.000). Als bester Deutscher wurde der dreimalige Weltcupgewinner und Team-Vizeeuropameister Marcus Ehning (Borken) auf Cornado NRW Vierter (125.000). Maher war als einziger fehlerlos geblieben, Kenny hatte zwei Zeitfehlerpunkte, Fuchs ritt im Kreis von vier Kollegen bei einem Abwurf am schnellsten im zweiten Umlauf. Insgesamt kam Maher allein in dieser Global Champions Tour-Saison auf 1.321.464 Euro an Preisgeld, insgesamt wurden ihm bereits 3.427.410 € gutgeschrieben – wo soll diese von Jan Tops entwickelte Preisgeldentwicklung noch hinführen? In Duetshcland kann jedenfalls niemand mehr dagegenhalten…