Prag. Das mit 6,4 Millionen Euro dotierte finale Springen mit 6 von insgesamt 12 angetreten Mannschaften um über 2 Millionen Euro Prämie der Global Champions League gewann in Prag das Trio Shanghai Schwäne in der Besetzung Peder Fredricson/ Schweden auf Christian K (4 und 0 Fehlerpunkte), Pius Schwizer/ Schweiz auf Cortney (0 und 8) und Daniel Deußer (Deutschland) auf Jasmien (0 und 0) mit insgesamt 12 Fehlerpunkten nach zwei Umläufen vor Monaco Aces (21) und Madrid In Motion (24). Preisgeld für die Gewinner-Mannschaft: 2.743.040 Euro. Gegen solche Wettbewerbe mit ständigen höchsten Anforderungen und sprudelnden Geldquellen werden sich die Reiter kaum wehren, und die Pferde können leider trotz Schmerzen nicht schreien - Welch` Glück für die Organisatoren. Doch es könnte möglicherweise zum zwischenzeitlichen Niedergang des Springsports führen, sollten diesem gnadenlosen Ausbeuten die wehrlosen und sprachlosen Pferde weiter geopfert werden. Und irgendwann wird sich ein Leck auftun, wie solche tierlichen Leistungen erzielt werden können. Irgendwann wird sich auch im Turniersport ein Whistleblower zu Wort melden...

Finale Team Trophy