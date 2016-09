Essen. Ein halbes Jahr vor Beginn der EQUITANA 2017 in Essen sind bereits Tickets erhältlich. Erneut wird auch für eine Extrakarte ein Blick hinter die Kulissen… 2017 ist wieder EQUITANA-Jahr. Schon jetzt heißt das: Reise planen, Hotel buchen, Tickets für Messe und die zahlreichen Shows zum Vorteilspreis sichern. Vom 18. bis 26. März warten in Essen die weltweit größte Übersicht über alle Facetten des Reitsports und zahlreiche Top-Events auf die Besucher – darunter die Pferdegala HOP TOP Show, die Zuchtschau HENGSTE und der exklusive Ausbildungsabend „INGRID KLIMKE live“. In einer zweistündigen Show gibt die neben ihrem Kollegen Michael Jung „wohl vielseitigste Reiterin Deutschlands“ am 20. März wertvolle Tipps und Erklärungen, die jeder Zuschauer in sein tägliches Training mit Pferden zu Hause nutzen kann. Tickets für die EQUITANA und ihre Abendveranstaltungen sind ab sofort im Ticket-Onlineshop erhältlich. Die Auswahl reicht vom ermäßigten Kinder-Ticket (ab 9 Euro) über das Online-Tagesticket (ab 18 Euro an Wochentagen) bis zum Comfort-Ticket mit vielen Extras wie Parkplatz nahe dem Messeeingang, ein Premium-Sitzplatz im Tagesprogramm und ein Willkommens-Paket (ab 45 Euro). Wer an den besucherstarken Tagen ebenfalls auf Nummer sicher gehen will, sollte sich für nur 5,90 Euro zusätzlich zur Tageskarte einen Sitzplatz am großen Ring reservieren lassen und Weltklassereiter, Spitzen-Ausbilder und hochkarätige Cups in aller Ruhe erleben. Exklusiver Blick hinter die Kulissen Ein Renner der letzten EQUITANA waren die geführten Backstage-Touren: Mit ihnen lernen die Besucher die EQUITANA von einer ganz anderen Seite kennen. Wie bringt man 500 Pferde gleichzeitig auf einem Messegelände unter? Was machen die Akteure zwischen ihren Auftritten? Und vom wem werden im großen Ring die Showstars in Szene gesetzt? Mit dem Backstage-Ticket (15 Euro) gibt es die Antworten – Treffen mit Showakteuren inklusive.