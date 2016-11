Dorothee Schneider in München für vorbildliches Verhalten als Reiterin und als Persönlichkeit mit dem Ehrentitel "Champion of Honour over all" ausgezeichnet (Foto: Kalle Frieler) Mit dem Ehrentitel „Meggle Champion of Honour over all“ des Jahres 2016 wurde im Rahmen des CHI in der Münchner Olympiahalle Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) ausgezeichnet. Die Würdigung erhält eine Reiterin oder ein Reiter für vorbildliches Verhalten gegenüber dem Partner Pferd im und außerhalb des Dressurvierecks auf bestimmten Turnieren, eine Jury aus Richtern, Trainern und Stewards vergibt Noten z. B. für Fairness, unsichtbare Einwirkung, Erscheinungsbild und Harmonie. An Dorothee Schneider, in diesem Jahr auch erstmals deutsche Meisterin, ging als Präsent eine wertvolle Pferdeplastik und ein Scheck in Höhe von 7.000 €.