Essen. Für Vielseitigkeitsreiter und Liebhaber dieser Disziplin ist der 22. März bei der kommenden EQUITANA in Essen sicher ein Highliht u.a. Training mit dem zweimaligen deutschen Meister Andreas Ostholt. Rasant, spannend, actiongeladen: Die USG Indoor-Vielseitigkeit am Mittwoch, den 22. März 2017, ist das EQUITANA Highlight für alle Busch-Fans. Mit Hecken, Baumstämmen, schmalen Ecken und Eulenloch verwandelt sich der große Ring der Halle 6 zur technisch anspruchsvollen Cross-Strecke. Bei dem Hallengeländeritt der Klasse L starten wieder viele bekannte Reiterinnen und Reiter aus dem nationalen und internationalen Vielseitigkeitssport. Vielseitig los geht’s allerdings schon vor Prüfungsstart. Unmittelbar bevor die Startglocke für die USG Indoor-Vielseitigkeit läutet, gibt Top-Vielseitigkeitsreiter Andreas Ostholt in einer exklusiven Lehrstunde wertvolle Tipps für das tägliche Training. Ostholt, durch Verletzung seines Pferdes unmittelbar vor dem Olympia-Start in Rio aus der Mannschaft genommen, gehört zur Weltspitze, ist Mitglied im A-Kader und blickt als zweimaliger Deutscher Meister (2011 und 2015) auf zahlreiche Topplatzierungen, wie dem zweiten Platz beim Viersterne-Klassiker Badminton. Zudem leitet der 38-jährige Münsteraner als Hauptfeldwebel, Diplomtrainer und Pferdewirtschaftsmeister erfolgreich den Bereich Reitsport an der Bundeswehrsportschule in Warendorf. Der Besuch des Live-Trainings und der USG Indoor-Vielseitigkeit ist für EQUITANA-Besucher in der Messe-Tageskarte bereits inbegriffen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich für nur 5,90 Euro zusätzlich zur Tageskarte einen Sitzplatz am großen Ring reservieren. Tickets sind im Online-Shop der EQUITANA, über die Tickethotline und über Ticketmaster (Stichwort: EQUITANA) erhältlich: Eintrittskarte auswählen, online buchen und direkt ausdrucken. Live-Training mit Andreas Ostholt

USG Indoor-Vielseitigkeit

Mittwoch, den 22.03.2017 Weitere Informationen unter www.equitana.com