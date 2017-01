Elgg. Der Schweizer Weltcupgewinner und Olympiasieger Steve Guerdat macht sich selbständig und übernimmt die Anlage des bekannten Springreiter-Ehepaares Monika und Paul Weier in Elgg. Der Schweizer Springreiter Steve Guerdat verlässt nach acht Jahren den Rütihof in Herrliberg, um am 2. Februar 2017 auf die Anlage von Monika und Paul Weier nach Elgg unweit von Zürich umzuziehen, der Olympiasieger von London wird in Elgg gleichzeitig sein eigener Unternehmer, er erfüllt sich damit einen Traum, „meinen Kindheitstraum“. Von diesem Tag an übernimmt der Olympiasieger von London als neuer Eigentümer und Betriebsleiter das Reitsportzentrum Elgg mitsamt der gesamten dazugehörigen Anlage und der Grundstücke herum, z.B. mit Außenplatz, einer Halle (wo noch einiges gamacht werden muss) und einem Geländekurs. Paul Weier (82), in seiner aktiven Zeit auch in der Vielseitigkeit erfolgreich, ist in der Welt des Turniersports der einzige, der sowohl in Dressur, Springen und Vielseitigkeit die nationale Meisterschaft erringen konnte. Seine Frau Monica (74) war als Monica Bachmann zwischen 1965 und 1975 eine der weltbesten Amazonen. Nach 10 Jahren im Rütihof in Herrliberg verlässt Steve Guerdat (34) nicht ohne Wehmut die schöne Anlage auf der Anhöhe über dem rechten Zürichsee-Ufer, mit Dank an den Besitzer Urs E. Schwarzenbach, demBetriebsleiter Werner Oberholzer, wie auch dem gesamten Stallteam vonganzem Herzen für die großartige Hilfe und Unterstützung über alleJahre.