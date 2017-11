Goch. Die 13. Springpferde-Auktion von Holger Hetzel in Goch brachte den bisherigen Rekordumsatz von 4.095.000 Euro für 19 Pferde. Die Preisspitze ging nach Großbritannien. Die vom deutschen Vizemeister Holger Hetzel auf seiner Muster-Anlage in Goch organisierte 13. Springpferde-Auktion brachte den bisherigen Rekord-Umsatz von 4.095.000 Euro für 19 Pferde bester Abstimmung. Der „Durchschnittspreis“ lag bei 215.526 €. Preisspitze in der voll besetzten und fein geschmückten Halle erzielte der siebenjährige Hengst Tiger von Padinus mit 600.000 €. Der in Tschechien gezogene Vererber, der bereits zehn gekörte Söhne vorweisen kann, ging an einen Bieter aus Großbritannien. Auf der Vaterseite hat der Braune Heartbreaker und Nimmerdor im Pedigree, auf der Mutterseite Cassini II und Cor de la Bryere. Erfolgreich steigerten u.a. auch Schweizer und US-Amerikaner, ebenfalls persönlich der Ukrainer Alexander Onischenko, ihm schlug Auktionator Volker Raulf für 210.000 Euro den Mecklenburger Schimmel-Wallach Feels like Heaven (6) von Cerousi zu. Holger Hetzel: "Damit hatte ich nicht gerechnet, das ist geradezu sensationell.":