(Foto: Kalle Frieler) Bisher einmalig in Deutschland: Eine Vielseitigkeitsreiterin wird deutsche Meisterin der Profi-Springreiter. Dies gelang der Olympiasiegerin und Weltmeisterin aus dem "Busch", Sandra Auffahrth (Ganderkesee), in Bad Oeynhausen nach Stechen auf ihrem eigenen Pferd Landlord. In der Entscheidung blieb sie ohne Fehler, während Konkurrentin Leonie Jonigkeit (Wolbeck) auf Dede mit acht Fehlerpunkten aus dem Stechen ritt. Den dritten Platz belegte Mathis Schwentker (Hagen) auf Louis Vuitton.