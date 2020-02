Münster. Beim Pferdesport-Magazin Reiter Revue wechselt Chefredakteur Markus Wörmann innerhalb des Landwirtschaftsverlags in die Chefredaktion der Zeitschrift Lebensmittel Praxis. Nach über elf Jahren in wechselnden Positionen bei den Reitsport-Medien im Landwirtschaftsverlag Münster und mehr als 17 Jahren in der Special Interest-Verlagsbranche wechselte Markus Wörmann zum 1. Februar in zum Lebensmittel Praxis Verlag in das Team der Chefredaktion der Zeitschrift Lebensmittel Praxis (LP), wo er sich als Stellv. Chefredakteur gemeinsam mit dem gesamten Team der LP, allen voran Chefredakteur Reiner Mihr und dem Stellv. Chefredakteur Dieter Druck, nach einer Einarbeitungsphase insbesondere um die Weiterentwicklung des Industrieteils und um den Standort Münster zu kümmern hat. Die letzten vier Jahre war Wörmann Chefredakteur der Reiter Revue. Der Lebensmittel Praxis Verlag ist seit 2015 eine 100-prozentige Tochter des Landwirtschaftsverlags mit Standorten in Neuwied (Rheinland-Pfalz) und Münster. „Privat werde ich dem Reitsport, speziell der Pferde- und Ponyzucht ganz bestimmt immer treu bleiben“, so Markus Wörmann. Operative Ansprechpartner(innen) bei den Reitmedien stehen auch zukünftig Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung: Sarah Schnieder für die Redaktion Reiter Revue, Dr. Jasmin Wiedemann für die Redaktion Reiter & Pferde in Westfalen und Sebastian Klembt für alle kaufmännischen Dinge rund um die Reitsportmedien.