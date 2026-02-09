Sie befinden sich hier: Home Sport Viererzug-Weltcup erstmals an einen belgischen Gespannfahrer

Viererzug-Weltcup erstmals an einen belgischen Gespannfahrer PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 09. Februar 2026 um 09:52

Der erst 30 Jahre alte Belgier Dries Degrieck und sein Vierergespann auf der Reise zum Weltcupsieg in Bordeaux

(Foto: Artistes Associe Photographes) 

Bordeaux. Erstmals in der 2006 begonnenen Geschichte des Finals um den Viererzug-Weltcup ging der Pokal nach Belgien. Sieger wurde vor einem begeisterten Publikum in Bordeaux der Brüsseler Dries Degrieck (30) vor dem Niederländer Bram Chardon und dem „ewigen“ Gewinner Boyd Exell aus Australien. Der seit Jahren in Valkenswaard/ NL beheimatete Exell, der bisher elfmal den Cup holte, sagte anschließend: „Ich gratuliere Dries sehr offen und ehrlich, er hat den Sieg verdient.“ Und der Sieger sagte: „Ich werde das alles nicht so rasch verstehen, dass ich gewinnen konnte. Ich sage vor allem meinen Pferden Dankeschön, sie machten praktisch die ganze Saison keinen Fehler.“ Christoph Sandmann als einziger deutscher Starter belegte den fünften Platz.

21.Finale Viererzug-Weltcup seit 2006

 
 

