Eines vomn drei ausgegegrabenen Pferden... (Foto: privat) Peking. Mit dem Näherrücken des chinesischen Neujahrs ist im Nationalmuseum Chinas eine neue Ausstellung zum Thema „Das Jahr des Pferdes“ eröffnet worden. Das „Jahr des Pferdes“ beginnt am 17. Februar 2026 nach dem chinesischen Mondkalender, der einem sich alle zwölf Jahre wiederholenden Zyklus folgt, in dem jedes Jahr einem Tierkreiszeichen zugeordnet ist. Die Ausstellung mit dem Titel „In vollem Galopp voran“ wird vom Nationalmuseum Chinas ausgerichtet und von sechs bedeutenden Institutionen landesweit unterstützt. Gezeigt werden rund 120 wertvolle Artefakte. Die Besucherinnen und Besucher können die kulturelle und historische Bedeutung des Pferdes im Laufe der Zeit nachvollziehen. Pferde waren nicht nur Schlüsselfiguren in Kriegführung und imperialer Machtausübung, sondern auch wichtige Träger des Handels entlang der Seidenstraße. Von antiken Bronzearbeiten und Keramikfiguren bis hin zu filigranen Gemälden steht das Pferd in der chinesischen Kunst stets als Symbol für Vitalität und Tatkraft. Zu den herausragenden Exponaten zählt ein seltenes dreifarbig glasiertes Keramikpferd in schwarzer Glasur aus der Tang-Dynastie von 618 bis 907 nach Christus. Die Kuratorin der Ausstellung, Xu Wenjun, erklärte, es handle sich um ein klassisches Beispiel für die Pferdeskulpturen der Tang-Zeit. Im Vergleich zum schlichteren Stil der Han-Dynastie sei die Darstellung kraftvoller und muskulöser und veranschauliche die Stärke und Blüte der Tang-Dynastie. In China seien bislang nur zwei schwarz glasierte dreifarbige Keramikpferde dieser Art ausgegraben worden. Von der Tang-Dynastie bis in die Gegenwart haben Pferde Künstler kontinuierlich inspiriert. Das Nationalmuseum hat auf dieser Grundlage verschiedene kulturkreative Produkte mit Pferdemotiven entwickelt. Liao Fei, Leiter der Abteilung für die Entwicklung der Kulturindustrie am Nationalmuseum, stellte ein beliebtes kulturkreatives Produkt vor, das von dem Keramikpferd inspiriert wurde. „Mit unseren Produkten wollen wir die chinesische Kultur zum Ausdruck bringen. Dieses ‚schwarze Pferd‘ ist dafür perfekt, denn es ist selten und hat eine große Bedeutung. Wir haben all unsere guten Wünsche in dieses Produkt gesteckt, von den Blindboxen bis hin zu diesem Plüschanhänger. Er hat ein interaktives Design. Wenn man ihm auf den Po klopft, macht es ein Pferdegeräusch.“ Die Ausstellung wurde am 30. Januar eröffnet und ist für eine Dauer von drei Monaten angesetzt.