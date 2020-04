(Foto: privat) Heinsberg. Der Konzern „Haribo“ überraschte die Familien des Kreises Heinsberg einen Tag nach Ostern mit einem süßen Gruß. Das Unternehmen, das über viele Jahre auch einen großen Dressurstall unterhielt, schenkte dem heftig in Deutschland durch den Coronavirus in die Schlagzeilen geratenen westlichsten Winkel der Republik 100.000 dicke Ostereier, prall gefüllt mit Süßigkeiten. Was den Kreisbewohnern gut tut, zeigte man doch teilweise in Deutschland bereits mit dem Finger auf sie, als wären sie die Verursacher der Pandemie…