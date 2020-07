Hamburg. Das Kunst- und Auktionshaus Kastern versteigert am 25. Juli Erinnerungsstücke der am 29. April an einem speziellen Blutkrebs gestorbenen großen Dressurreiterin Margit Otto-Crepin. Mitbieten kann man auch per Internet. Bei der nächsten Kunstauktion am 25. Juli werden auch Teile aus dem Nachlass der großartigen französischen Dressurreiterin Margit Otto-Crepin durch das Kunst- und Auktionshaus Kastern (Hannover) angeboten. Die gebürtige Saarbrückerin war im Alter von 75 Jahren am 29. April einem Krebsleiden in Hamburg erlegen. Die Ausnahmereiterin war unter anderem Weltcupsiegerin, Europameisterin und Olympia-Zweite in Seoul 1988. Die Objekte, die auch im Katalog zu sehen sind, spiegeln ihre lange sportliche Karriere wider. Es gibt Andenken und Urkunden von zwei Olympischen Spielen, Ehrenpreise von Europameisterschaften, französischen Titelkämpfen, vielen internationalen Turnieren sowie vom CHIO in Aachen. Aber auch ganz private Geschenke von Freunden des Dressursports finden sich darunter, wie zum Beispiel der französische Orden mit einer Urkunde, die vom ehemaligen französischen Ministerpräsident Francois Mitterand unterschrieben ist. Kunstauktion No. 182: 25.07.2020. Vorbesichtigung ab Freitag 17.07.2020. Katalog der Erinnerungsstücke