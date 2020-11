(Foto: offz) Bei fast allen Online Sportwettenanbietern werden Pferdewetten angeboten. Wer ein Fan vom Pferdesport ist, der kann sich also gerne dort vergnügen und Tipps auf Pferderennen abgeben. Die Profis wissen schon genau, was es alles für Wettarten im Bereich der Pferdewetten gibt. Anfänger hingegen sind sich nicht ganz sicher, welche Wettarten es überhaupt gibt, auf was zu achten ist und wie man am besten vorgeht. Auch ist es manchmal gar nicht so einfach, die besten Sportwettenanbieter für Pferdewetten zu finden. Dafür gibt es extra darauf spezialisierte Portale wie z.B. www.pferdewetten24.de und diese können hier rasche Abhilfe bieten. Von uns gibt es hier einen kleinen Überblick über die verschiedenen Pferdewetten, Arten von Rennen sowie beliebte und große Veranstaltungen in diesem Bereich. Online oder vor Ort seinen Tipp abgeben: Was ist besser? Natürlich ist es immer schöner, direkt vor Ort dabei zu sein, um richtig mitfiebern zu können. Aber nicht jeder Sportwetten-Fan hat Zeit dazu, zu den verschiedenen Pferderennen zu fahren, um direkt mitzufiebern. Außerdem macht es die aktuelle Situation nicht gerade einfach. Aufgrund von Corona dürfen Veranstaltungen nicht stattfinden oder nur ohne Zuschauer. In dem Fall müssen Sportwetten-Fans sowieso online über einen Sportwettenanbieter einen Tipp abgeben oder in ein Wettlokal gehen. Es ist aber auch so, dass jeder Sportwetten-Fan für sich selbst entscheiden muss, was für ihn schöner ist. Wenn es denn die Situation wieder zulässt, werden sich sicherlich auch wieder viele Fans an der Pferderennbahn versammeln und zuschauen, ob der eigene Favorit siegt. Die Siegwette als beliebte Wettart bei Pferdewetten Wer möchte, der kann einen Tipp darauf abgeben, welches Pferd beim Pferderennen siegt. Es ist aber gar nicht so einfach, mit dem Tipp richtig zu liegen. Aus diesem Grund werden Siegwetten meistens mit einem recht hohen Kurs gerechnet. Teilweise kann mit Quoten von 100 und mehr gerechnet werden, wenn zum Beispiel ein klarer Außenseiter gewonnen hat, auf den der Sportwetter tippte. Siegwetten werden allgemein sehr gerne ausgewählt. Platzwette als Wettart mit geringerem Risiko Falls man doch nicht ganz so auf Risiko gehen möchte, könnte man sich für die Platzwette entscheiden. Bei der Platzwette ist es so, dass das Pferd, auf das getippt wurde, unter den ersten drei Pferden sein muss. Solche Wetten gehen oft positiv aus. Wettprofis machen sich das zunutze. Allerdings fallen die Platzwetten quotenmäßig viel niedriger aus. Für Anfänger ist das aber auch eine gute Variante, um einen guten Start hinzulegen. Kombiwetten als weitere Wettvariante Ebenfalls praktisch ist die Wettvariante der Kombiwette. Bei dieser Wette gibt es ein geteiltes Risiko. Wer nicht viel Wert auf ein großes Risiko legt, der sollte sich für diese Variante entscheiden. Gewinne sind auch dann noch möglich, wenn das Pferd unter den ersten drei Pferden landet. Den höchsten Gewinn gibt es dann, wenn der Favorit als Erstes durchs Ziel läuft. Lukrativ und mit viel Risiko – die Zweier-Wette Sportwetter, die gerne ein höheres Risiko eingehen möchten, könnten sich über die Zweier-Wette freuen. Es muss der Einsatz sowohl auf den Sieger als auch auf den Zweitplatzierten gesetzt werden. Wichtig ist auch der Einlauf der Pferde in der entsprechenden Reihenfolge. Es muss dann also wirklich das Pferd, was als Sieger getippt wurde, als Erstes einlaufen. Oft gibt es noch Dreier- und Vierer-Wetten, die ebenso gestaltet sind. Nur hier müssen die richtigen drei oder vier Pferde in der richtigen Reihenfolge getippt werden. Da es wirklich sehr schwierig ist, die richtige Wahl zu treffen, gibt es hier richtig hohe Auszahlungen. Sportwetter, die ein glückliches Händchen haben, können mit einem kleinen Einsatz hohe Erträge erzielen und sich über einen satten Gewinn freuen.^ Zwillings-Wette als spannende Wettart Ebenfalls beliebt ist die Zwillings-Wette bei Sportwetter. In dem Fall müssen Sportwetter zwei Pferde auswählen, von denen sie meinen, dass die Pferde unter den ersten Dreien sind. Die Reihenfolge, wie die Pferde ins Ziel kommen, ist hierbei nicht relevant. Es ist nur wichtig, dass beide Pferde das Siegerpodest erreichen. Diese Variante lässt sich noch ganz gut abschätzen, sodass Sportwetter möglicherweise richtig liegen. Arten von Pferderennen Im Bereich Pferderennen gibt es so viele verschiedenen Rennarten, dass es schon fast unübersichtlich ist. Ganz beliebt ist das Galopprennen. Bei dieser Variante rennen die Pferde im Galopp alle gegeneinander und versuchen, einen der ersten drei Plätze zu ergattern. Auch Trabrennen sind sehr beliebt. Hier sitzt der Fahrer typischerweise in einem kleinen Wagen, der vom Pferd gezogen wird. Außerdem gibt es unter anderem auch Flachrennen, Zuchtrennen, Gruppenrennen, Schimmelrennen, Hindernisrennen und Hürdenrennen. Die Regeln sind vielfältig, beschränken oft den Teilnehmerkreis und man braucht schon tiefe Einblicke in die Szene, um die Chancen der Pferde richtig beurteilen zu können. Das sind nur einige der Rennarten, die im Pferdesport möglich sind. Von daher sind auch Pferderennen und Wetten auf diese Rennen so angesagt. Die Auswahl ist riesig, sodass sicherlich für jeden Anspruch eine passende Wette und Rennart vorhanden ist. Beliebte Rennveranstaltungen im Pferdesport In vielen Ländern sind Pferderennen sehr beliebt. Auch in Deutschland wird der Pferdesport immer populärer und angesehener. Es gibt auch einige wichtige Events, die Fans von Pferderennen nicht verpassen sollten. Deutschland weist rund 50 Pferderennbahnen aus. Fünf Rennen gehören zu den wichtigsten Events der Szene. Dazu zählen der „Große Preis von Berlin“, der „Große Preis von Baden-Baden“, „Preis der Diana“, „Deutsches Derby“ und „Großer Dallmayr Preis in München“. In diesem Jahr war alles aufgrund von Corona sehr kompliziert. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Manche Veranstaltungen fanden zwar statt, aber ohne Publikum. Weder für die Pferdesportfans noch für die Veranstalter war das ein schönes Unterfangen. Auf Pferdewetten musste aber nicht verzichtet werden, sofern die Veranstaltungen als Geister-Events stattfanden. In dem Fall konnte man eben nur nicht dort vor Ort dabei sein und live mitfiebern. Das ging eben nur vorm TV. Viele Personen haben daher auch ihre Sportwetten einfach online bei einem Sportwetten-Anbieter abgegeben, sofern überhaupt sportlich etwas lief. Online Anbieter haben in der Corona Krise dennoch deutlich die Nase vorne, da niemand direkt an der Pferderennbahn wetten konnte und auch Wettlokale vor Ort geschlossen waren. Allerdings gab es allgemein in der Branche einen enormen Umsatzeinbruch, da ganz einfach auch viele Veranstaltungen ausfielen und niemand einen Tipp abgeben konnte.