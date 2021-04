Pforzheim. Tragisches Ende des Grand Prix beim Dressurturnier in Pforzheim: Auf der Ehrenrunde bricht die Stute Fohlenhof`s Rock`n Rose unter Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider zusammen, wie das Reiterjournal vermeldete...

Niemand wünscht einem Veranstalter oder einem Reiterpaar einen solchen schrecklichen Moment wie nun in Pforzheim passiert. Auf der Ehrenrunde der Plazierten nach dem Grand Prix der Dressur war die Stute Fohlenhof`s Rock`n Rose unter Team-Olympiasiegerin und Mannschafts-Weltmeisterin Dorothee Schneider (Framersheim) am letzten Sonntagnachmittag plötzlich zusammengebrochen, dadurch stürzte die Reiterin aus dem Sattel und zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Die 17-jährige Stute erlag nach ersten tierärztlichen Untersuchungen noch in der Halle wahrscheinlich einem Aortariss. Reitmeisterin Dorothee Schneider (52), die in der Prüfung den dritten Platz belegt hatte, schrieb noch am gleichen Abend auf Instagram: „Ruhe in Frieden, geliebte Rosi, Du bist für immer in unseren Herzen.“

Vereinspräsident Christian Kraus und Dorothee Schneiders Mann Jobst Krumhoff waren danach im engen Kontakt. "Es ist beeindruckend, wie freundlich und wertschätzend man uns trotz dieser emotionalen Ausnahmesituation begegnet", berichtet Kraus. Krumhoff habe ihm bestätigt, dass den Veranstalter keine Schuld an dem tragischen Unglück treffe. Der Veranstalter hat indessen auch Lob für den Umgang mit dem Unglück bekommen - bei aller Trauer um das Pferd. Sowohl die Turniertierärztin als auch der Turnierarzt und die Rettungssanitäter waren in kürzester Zeit am Unglücksort - auch wenn es nun ein schwacher Trost ist.