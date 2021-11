Das Millionen-Pferd Dream Million Auf dem Foto der neue Besitzer Frank Auer (links) neben Auktions-Veranstalter Holger Hetzel

(Foto: Thomas Hartwig) Goch. Die 16. Internationale Springpferdeauktion von Holger Hetzel in seinem Reitsport-Zentrum in Goch übertraf alle Erwartungen. Zwei Pferde durchbrachen die Schallmeuer von einer Million Euro. Die Sportpferde-Auktionen von Holger Hetzel waren von Anfang an immer ein Erfolg. Alles begann überschaubar - und stetig nach oben. Und vor zwei Jahren verriet der frühere Nationen-Preisreiter und Pferdeausbilder seinen Traum: „Ich würde mich freuen, wenn ein Pferd auf meiner Auktion mal die Schallmauer von einer Million Euro durchbrechen könnte…“ Nun war es soweit. Und nicht nur einmal, gleich zweimal gingen Pferde auf der 16. Auktion für über eine Million an neue Besitzer. Angeboten wurden 21 Toptalente, dementsprechend groß das Interesse. Bei der sechsjährigen Holsteiner Stute Million Dream von Clarimo mit u.a. Corrado I, Capitol und Casall im Pedigree ließ bei 1,8 Millionen Euo Auktionator Volker Raulf den Hammer auf das Pult knallen. Million Dream, die bereits zwei Fohlen hatte, ging an einen Kunden aus dem Rheinland. Das zweithöchste Gebot erhielt der sechsjährige Wallach Super Freak von Cornet Obolensky, der in Italien gezogene Braune ging für 1,3 Millionen weg.