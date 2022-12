Ankum. Die 43. Sportpferde-Auktion Performance Sales International (PSI) in Ankum erzielte einen Gesamterlös von 22.992.000 Euro, die Springpferde gingen im „Schnitt“ für 546.200 Euro weg, die Dressurpferde lagen bei 373.480 €. Die PSI in reinen Zahlen: Kat.Nr. Name Euro 1. 24. Front Girl 850.000

2. 30. Diatoulon PS 250.000

3. 14. Dos Amigos 400.000

4. 38. Chyazint 4.000.000 (Spitzenpreis Springen)

5. 5. Fürstin Aura 1.050.000 (Spitzenpreis Dressur)

6. 43. Ogandros PS 800.000

7. 12. Zelebration 210.000

8. 28. Balstakko 800.000

9. 1. View of Power 900.000

10. 49. Denver's Semilly PS 370.000

11. 25. Veuve Clicquot 510.000

12. 29. Diavant Blue PS 650.000

13. 6. Jumanji 550.000

14. 26. Crazy Guapo PS 450.000

15. 15. For Britain 450.000

16. 32. Casall-Fleur PS 625.000

17. 9. Dolce Gusto 220.000

18. 27. Chacadoxena PS 370.000

19. 23. Finest Temptation 320.000

20. 35. LVS Vigo 1.000.000

21. 2. For Prime 450.000

22. 34. Chacorewa PS 300.000

23. 21. Violet 700.000

24. 46. Messy's Doriett PS 215.000

25. 3. Ferraristi 180.000

26. 33. Chianti di Fer Z 380.000

27. 18. VIP 240.000

28. 47. Garance de Vains 410.000

29. 19. Vyn Diesel 190.000

30. 44. Diarinue PS 310.000

31. 20. Dessauer 185.000

32. 50. Kalifa 500.000

33. 22. For Gold 200.000

34. 45. Chili con Cornet 290.000

35. 4. Vitafina Amour 270.000

36. 37. Chartoonio PS 305.000

37. 13. Delamidou 230.000

38. 40. Casall's Flying PS 250.000

39. 7. Grindelwald 120.000

40. 41. Messtauer PS 340.000

41. 17. Top Boy 700.000

42. 39. Ogano's Edition 265.000

43. 16. Vimanciero 102.000

44. 36. Dorian CR 150.000

45. 8. Foutano 95.000

46. 48. Chacthago Clou PS 240.000

47. 10. Victoria 125.000

48. 31. Booster 235.000

49. 11. Fire of Romance 90.000

50. 42. Chac Boy's Centura PS 150.000 Gesamterlös 22.992.000 Gesamt Dressurpferde 9.337.000 Gesamt Springpferde 13.655.000 Durchschnittspreis Dressurpferde 373.480 Durchschnittspreis Springpferde 546.200