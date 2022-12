Rostock. Erich Oese hat den Pferdesport in der DDR von den Anfängen bis zur Auflösung des Verbandes hautnah miterlebt. Seine Erlebnisse hat der einstige Englisch-Lehrer und Dolmetscher unter Zuhilfenahme von Berichten und Statistikmaterials seines einstigen Mitstreiters Dr. Günter Seyffart auf einer CD niedergeschrieben. Das Lebenswerk von Erich Oese wurde nun von den Initiatoren Hans-Joachim Begall und Franz Wego, die die Geschichte des ostdeutschen Pferdesports unvergessen machen wollen, in eine verkürzte Buchform auf 800 Seiten zusammengefasst. Das Buch ist als digitales Objekt und als gedrucktes Werk demnächst verfügbar. Neben der Entwicklung des organisierten Sports gibt dieses Dokument Erfolge der Reiter, Fahrer und Voltigierer im In- und Ausland in Text, Fotos und Tabellen von 1951-1990 preis. In umfangreichen Anhängen werden die Geschehnisse zusätzlich in komprimierter Form dargestellt. Am Ende steht ein alphabetisches Verzeichnis mit den Namen aller Medaillengewinner bei DDR-Meisterschaften, angefangen vom Voltigieren, den Juniorenmeisterschaften, im Fahren und den drei olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit, die damals noch Military genannt wurde. Informativ sind auch die Turnierbesuche von hüben und drüben sowie die deutschen Ausscheidungswettkämpfe für die Olympischen Spiele in den Anfangsjahren. Da findet sich auch so mancher westdeutsche Reiter wieder. In der Publikation sind ebenso Erfolge der osteuropäischen Pferdesportler auf internationalen Turnieren dokumentiert, an denen DDR-Teilnehmer am Start waren. Zu beziehen als digitale Variante oder als gedrucktes Buch beim Herausgeber auf www.hippothek.de 50 €: digitale Variante, 110 € gedrucktes Buch inkl. MwSt. und Versandkosten Verfügbarkeit: digital nach einmaliger Bezahlung sofort, das Buch ab Anfang Februar Weitere Informationen ISBN: 978-3-00-073857-9 Auflage: 1. Auflage 2022 Format: 210 x 297 mm, Hartcover Herstellung: FN-Verlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH Herausgeber: Horse Media Wego Umfang: 800 Seiten mit 230 s/w-Fotos und 700 farbigen Tabellen