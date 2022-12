Stuttgart. Kunststoff in Sportböden wird zunehmend auch zu einem Problem, was Recycling und Entsorgung angeht. Dass Umweltschäden auftreten, ist vielen nicht bewusst. Im Fußball stellt man sich zum Beispiel bewusster als im Reitsport den Problemfällen, auf Reitplätzen lagern offenbar tonnenweise unerlaubte Materialien...

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg hatte gemeinsam mit dem Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) und der Universität Stuttgart zur Fachtagung zum Thema „Recycling und Entsorgung von Kunststoffrasen- und Reitplätzen“ unter dem Titel „Fairplay für die Umwelt“ in Stuttgart eingeladen.

Fußball meets Reitsport, so könnte man diese Fachtagung überschreiben. Der gemeinsame Nenner der beiden so unterschiedlichen Sportarten ist die Verwendung von Kunststoffmaterialien und deren daraus erwachsende Probleme. Im Fußball betrifft das den Kunstrasen zum Kicken, der pflegeleicht mit konstanten Eigenschaften für sich wirbt, im Reitsport sind es Reituntergründe mit synthetischen Zuschlagstoffen, die Reiter und Pferd tritt- und rutschfest durch Ecken und über Hindernisse kommen lassen. Die Erkenntnis, dass dies der Umwelt schadet und ein Umdenken in Einsatz und Umgang mit den Materialien nötig ist, ist bei den beiden Sportarten allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während man im Fußball den Problemball nach vorne spielt und sich der Herausforderung mit Innovationen stellt, scheint der Reitsport eher zu mauern und das trotz eindeutiger wissenschaftlicher Ergebnisse, die in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengetragen wurden.

Prof. Dr. Olaf Hemker, Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur zeigte auf, daß keines der aktuell verwendeten synthetischen Materialien den erforderlichen Nachweis besitzt, der es erlaubt, die verwendeten Stoffe überhaupt einzubauen. Tonnen unerlaubten Materials lagern also offenbar auf den Plätzen der deutschen Reitanlagen.

Reitplatzbesitzer sitzen in der Falle

In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen von Andrea Hellwig aus dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden Württemberg vom Referath 25 Kreislaufwirtschaft: Recht und Produktverantwortung deprimierend. Sie klärte auf: Besitzer von Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind alle juristischen Personen, die die tatsächliche Sachherrschaft über Abfälle haben. Im Falle von Reitplatzbelägen ist der Abfallerzeuger und Abfallbesitzer der Reitanlagenbetreiber oder der Verein, der einstmals tief in die Tasche griff, um sich den von Reitern favorisierten Boden zu leisten. Sie, die Käufer sind nun auf Grund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für eine ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich. Die Expertin wies darauf hin, dass es unbedingt nötig ist zu wissen, woraus der Platz besteht und wie, wo und durch wen er verwertet wird, eine nahezu aussichtslose Forderung, wenn keine Nachweise vorliegen. Probleme sind hier vorprogrammiert.

Aus Reitplätzen entweicht Mikroplastik

Prof. Ralf Oliver Schill vom Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart, Begründer und CEO von Aquatil , konnte nachweisen, daß Mikroplastik aus unseren Reitplätzen in die Umwelt als sekundäres Mikroplastik entlassen wird. Der Austragspfad besteht aus Pflegemaßnahmen, Wind, Regen, Schuhen und Hufen. Dass Mikroplastik letztendlich in der Nahrungskette landet, darauf wies Staatssekretär Bauer bereits in seinem Grußwort zur Tagung hin, dürfte mittlerweile zum Allgemeinwissen gehören. Dass durch den Eintrag von Zuschlagstoffen in den Boden aber auch toxische Wirkungen aufs Bodenleben ausgelöst werden, erstaunte so manchen Teilnehmer. Mit einem Standartversuch an Fischembryonen und Wasserflöhen wies der Wissenschaftler ökotoxikologische Wirkungen nach. Diese entstehen allerdings auch beim Einsatz von Holzzuschlagstoffen in allerdings deutlich geringerem Maße. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Kleinstpartikel ein eigenes Wirkungsspektrum aufweisen. Filtert man das Wasser, ist die ökotoxikologische Wirkung deutlich geringer.

Sportfreianlagen müssen neu gedacht werden

Sportfreianlagen müssen neu gedacht werden, so das Credo von Prof. Franz Brümmer, Leiter der Forschungseinheit Biodiversität & Wissenschaftliches Tauchen der Universität Stuttgart, der sich seit einigen Jahren mit Reitböden beschäftigt. Der Wissenschaftler wies nachdrücklich darauf hin, dass Mikroplastik nicht nur ein Partikel einer bestimmter Größe ist, sondern als ein vielfältiger Schadstoffkomplex zu betrachten ist mit Auswirkungen auf bestimmte Biozönosen in Gewässern, Boden, Luft. Immer mehr Arten werden von (Mikro-) Plastik bedroht. Seine Forderungen deshalb: Sport- und Reitplätze bedürfen einer ökologischen Gesamtbetrachtung als Sportfreianlage. Hierzu muss eine Lebenszyklusbetrachtung für Planung und Bau , Nutzung und Unterhaltung , Entsorgung / Recycling erfolgen. Die verwendeten Werkstoffe sind transparent zu deklarieren mit belastbaren und aktuellen chemischen Analysen. Dazu sind ökotoxikologische Analysen notwendig. Zertifikate z. B. für Recyclingfähigkeit sind zu nutzen. Nur so ist Fairplay für die Nutzer, für Planer und Eigentümer sowie für die Umwelt und damit für zukünftige Generationen zu erreichen, so die Überzeugung des Wissenschaftlers. Nachhaltige, zukunftsfähige Sportfreianlagen müssen das Ziel sein.

Status Quo ist davon weit entfernt

Die von Landwirtschaftskammer NRW und IHK Köln öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Tierzucht und Tierhaltung (Pferde) einschließlich Sportpferde und Reitplatzbau, Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann, bestätigte aus ihrer praktischen Erfahrung die Austragspfade und das Fehlen jedweder brauchbarer Nachweise für die Unbedenklichkeit der eingesetzten Stoffe. Sie wies darauf hin, daß viele der Plätze auf Grund ihres Alters mittlerweile unbrauchbar sind oder müssen entsorgt werden. Die ersten zu entsorgenden Reitplatzböden wurden schon an Feldern zum illegalen Ausbringen gesichtet. Auch abgesiebte Böden mit einem erhöhten Anteil an Klein- und Mikroplastik würden bereits erneut eingebaut. Die Sachverständige appellierte, sich als Sportart mit einem immensen Platzanspruch für Zucht, Auslauf und Sport den Problemen zu stellen und für ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen. Hier sind die Dachorganisation und die Politik gefragt, denn die Reitplatzbesitzer können die auflaufenden Kosten im fünfstelligen Bereich nicht stemmen, so die Stimme aus der Praxis.

Reitplatzaufbereitung vor Ort

Seine Vision von einer mobilen Recyclinganlage für kunststoffhaltige Tretschichten auf Reitplätzen stellte Rainer Stuckenberg aus Bramsche vor. Wann diese Anlage allerdings praxisreif ist und welche Kosten auf die Reitplatzbesitzer zukommen werden, konnte der engagierte Reitplatzbauer noch nicht genau angeben. Die Firma PR Recycling Track und Turf aus Filderstadt trennt im Fußballbereich synthetische Stoffe von Sand. Der Geschäftsführer, Markus Deimling, könnte sich vorstellen, das Verfahren auch bei verbrauchten Reitplätzen anzuwenden. Der erste Test diesbezüglich steht allerdings noch aus. Die Kosten dafür dürften bei ca. 150 Euro pro Tonne liegen, kein Pappenstiel bei 200 Tonnen auf 1.200 Quadratmetern

Verantwortung übernehmen

Torge Hauschild vom Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau und Mitglied der DFB-Kommission Fußballinfrastruktur, sieht die öffentliche Hand in verantwortlicher Rolle, wenn es darum geht Akzente und Impulse beim Sportstättenbau zu setzen. Immerhin ist der größte Teil der Sportinfrastruktur in öffentlicher Hand. Über Ausschreibungen und Fördermittel kann flächendeckend der Sportplatzbau gesteuert werden, so der Referent.

Diesbezüglich hat es der Reitsport deutlich schwerer, sind doch die Reitanlagen überwiegend in privater Hand und mit privaten Mitteln finanziert. Fairplay, so erörterte der Präsident des Landessportbundes Baden Württemberg , Jürgen Scholz, bei der Begrüßung der Teilnehmer, gehe über die Einhaltung der Regeln hinaus. Ein hoher Anspruch. Wer diesem im Pferdesport beim Umgang mit Reituntergründen gerecht werden wird, steht aktuell in den Sternen. Mut macht, dass im Landessportbund von Baden Württemberg der Schutz von Umwelt und Natur in die Satzung aufgenommen wurde. Vielleicht ein probates Mittel auch für den Pferdesport.